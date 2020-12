Belu Lucius se sumó al juego de los disfraces. Crédito: Gentileza Telefe

23 de diciembre de 2020

A esta altura cuesta señalar quién fue la que empezó con la moda de los atuendos estrafalarios. Vicky Xipolitakis fue pionera en los primeros programas pero después se apaciguó. Ahí fue cuando tomó la posta Analía Fanchín, aportando tocados en su cabeza tan aparatosos como peculiares.

Belu Lucius mantenía la sobriedad, con sus "camisitas Sarah Kay", como definió irónicamente Franchín. Pero en la semana de Navidad, tanto cuidado en el atuendo se fue al diablo, y la influencer apareció con gorro navideño, peluca, y la nariz y los ojos enfatizados por el maquillaje. "Esto es un circo, ¿y yo me voy a quedar afuera? No, mi amor".

La intención de Lucius fue acercarse a la imagen de un duende, o tal vez a la del Grinch (como intentó explicar después), pero Santiago del Moro la vio y le dijo: "No, me muero. ¿Quién sos? Fiona", refiriéndose a la novia del ogro de la película Shrek.

No todo fue contrariedad, porque Germán Martitegui se encargó de reparar la confundida comparación del conductor. "Soy divina hasta con este maquillaje, no lo puedo evitar" se atajó la concursante, y Martitegui se encargó de corregirla: "No, perdón, con este maquillaje estás mucho más linda".

Sin embargo, a la hora del veredicto al plato, el chef insistió con el apelativo cinematográfico, pero ella se la devolvió comparándolo con el villano de la saga de Austin Powers. Donato de Santis intentó cambiar el clima y le dijo que para él se parecía a Liza Minnelli. "Claramente hoy me están tomando para la joda", reflexionó ella. Mientras tanto, a la distancia Vicky Xipolitakis descubrió que ya no es la preferida del jurado.