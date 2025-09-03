El mal momento de Belu Lucius en un avión cuando su mamá se descompensó en pleno vuelo a Estados Unidos

Belu Lucius y su hermana Emily, volaron a Miami para un viaje soñado e invitaron a su madre para vivirlo en familia. Sin embargo, tras el despegue en Ezeiza, vivieron un mal momento en el aire.

Según relató Belu Lucius en su cuenta de Instagram, su mamá, Silvia, tomó una medicación específica para dormir, se paró de su asiento, entró al baño del avión y se descompensó. “Emi (Emily, su hermana) se dio cuenta y entre ella y la tripulación abrieron la puerta del baño”, explicó la influencer, quien dio más detalles sobre esta afección.

La foto familiar de Belu y Emily Lucius con su mamá Silvia

“Hace dos años le pasó lo mismo en el festejo de cumpleaños con sus amigas. Se llama síndrome vasovagal”, aclaró sobre este término médico, que obedece a una bajada repentina de la presión arterial y la frecuencia cardíaca, provocando una disminución del flujo sanguíneo al cerebro.

Adentrada en el tema para conocer cómo reacciona el cuerpo y de qué manera poder socorrer a su mamá en caso de urgencia, Belu siguió: “Una presión arterial más baja combinada con una frecuencia cardíaca más lenta reduce, rápidamente, el flujo de sangre hacia el cerebro y, en consecuencia, te desmayas”.

El mal momento que vivió Belu Lucius

“Lo tuvo por primera vez hace dos años y quedó muy asustada. Ahora nos pasó a las tres arriba del avión. No hay que asustarse, pero si hay que saber cómo actuar”, aclaró la comediante en una historia de Instagram donde aparecen su mamá y su hermana sentadas en las butacas del avión.

Por su parte, Emily Lucius, en el mismo tono que su hermana, expresó su preocupación por lo sucedido y reflexionó acerca de cómo actúo para poder estabilizar la salud de su ser querido.

“Después de un vuelo de terror llegamos a Estados Unidos. Pasamos una mala noche: a mamá le agarró, nuevamente, un síndrome vasovagal”, comenzó en su publicación. Luego, detalló los síntomas: “Baja presión, desmayo, mucho calor, dolor en el abdomen, temblequeos, náuseas y miedos, entre otras cosas”.

Emily Lucius detalló los síntomas del síncope vasovagal que sufrió su mamá

Tras agradecer por la atención personalizada de los tripulantes de cabina y la solidaridad de algunos pasajeros, Emily explicó cuál debe ser el comportamiento en este tipo de casos, donde la desesperación de uno puede jugar una mala pasada: “Hay que transmitir tranquilidad, trabajar con la respiración, dar aire y siempre rezar”.

El síncope vasovagal podría traducirse como una caída súbita de la presión arterial, lo que le genera al organismo un fuerte cimbronazo donde se pierde la estabilidad y se necesita ser atendido con rapidez.

La atónica reacción de Javier Ortega Desio, esposo de Belu Lucius

Este contratiempo descolocó a las hermanas Lucius, quienes mantuvieron la calma y pudieron socorrer a su mamá en pleno vuelo con todas las dificultades que eso conlleva. Para culminar el racconto de situaciones que atravesaron, Belu le puso una cuota de humor al tema al mostrar la reacción de su esposo, Javier Ortega Desio, a quien le avisó cuando llegó a tierra firme mediante una videollamada.

“Miren la cara de Ortesio cuando se enteró”, indicó la influencer, quien capturó el momento exacto cuando su esposo reaccionó ante este hecho de tal magnitud.