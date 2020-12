Analía Franchín conquistó con un plato impecable y se llevó su beneficio. Crédito: Gentileza Telefe

3 de diciembre de 2020 • 00:40

Cualquiera con experiencia en realities sabe que, a la par de mostrar alguna destreza para los desafíos en cuestión, el mejor es aquel que construye un personaje. Con lo que puede, no importa. Y las cocinas de MasterChef Celebrity no son la excepción.

Luego de las primeras semanas, cuando Vicky Xipolitakis, Rocío Marengo o el Turco García comenzaron a separarse del resto adoptando determinados roles de destaque, Analía Franchín supo que era en ese momento o nunca, porque habilidades culinarias le sobraban, pero faltaba algo nomás.

Así fue como, a su performance siempre nerviosa, la panelista sumó una serie de adornos en el pelo cada vez más exagerados y estrambóticos, y logró su cometido. Pasó de Analía a "Analia" (gentileza itálica de Donato de Santis), y comenzó a dar que hablar.

El programa del miércoles, reservado a los mejores de jornadas anteriores, Franchín lo transitó con plumas en la cabeza, al estilo de una películas norteamericana del Far West. Idea que no se sostuvo al defender el atuendo: "Vine a conquistar las medallas, vengo en plan conquistadora", dijo mezclando todo bastante.

Fue Germán Martitegui quien se encargó de aclararle: "Los que conquistaron fueron los españoles, no los indios". Pero la cosa no terminó ahí, porque puesta a autodenominarse, Analía no pegó una: "Soy una 'cacica', en realidad una cacique" comenzó, para inmediatamente desarrollar esa extraña línea de pensamiento: "'Cacique' es inclusive, digo: inclusivo. Así que está bien, soy una cacique". Y no, ni era inclusivo, ni estaba bien, ni era necesario.

La anécdota pasó a un segundo plano, cuando Franchín se llevó el premio mayor de la noche por un plato que estaba, a todas luces, impecable. Feliz por ser la primera vez que se lleva un beneficio, se aseguró una semana más en el programa. De la cuestión histórica, por suerte, no se habló más.