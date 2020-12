Crédito: Instagram

Aunque siempre fue Claudia Villafañe, en el imaginario popular fue primero la novia, y después la esposa de Diego Armando Maradona. Con los años sumó más títulos: "la Claudia", la mamá de Dalma y Giannina, la empresaria exitosa, y también la que malogró la última etapa de la vida del "Diez" mediante un enfrentamiento judicial todavía sin resolución.

Pero con MasterChef Celebrity sumó una nueva imagen, completamente separada de su ex, la de una participante solidaria, honesta y sumamente querida por sus compañeros. "La Tata" del certamen, la mamá del resto.

Peleando con grandes chances su lugar en la final del certamen, Claudia Villafañe se emocionó al repasar lo que le ha dado el reality: "No puedo creer haber llegado hasta acá, estoy agradecida".

En busca de pasar en limpio lo que fue su camino, Santiago del Moro le preguntó a la participante: "¿Cuando entraste a MasterChef pensaste que ibas a llegar tan lejos?". Y mientras se peleaba con las ollas, ella le contestó sincera: "No, después de la bruschetta pensé que a la semana me iba. Después remonté, era todo nuevo, no sabíamos".

Inmediatamente después, y a la hora de dedicar su plato, Villafañe sorprendió a Del Moro con una confesión: "Se lo quiero dedicar a toda la gente que me manda mensajitos, y que yo no llego a contestar. Le agradezco a la vida la gente, me piden disculpas por haber pensado mal de mí. Eso es impresionante".

Una segunda dedicatoria llegó a la hora de presentar el plato para su juicio: "Mis hijas se quejaron de que le dediqué un plato a mi nieto, entonces este se llama 'DalGian', o sea Dalma y Gianinna". La intención fue buena, más no así el resultado, porque si bien la preparación tenía lo suyo, no alcanzó en una noche de grandes preparaciones, y la mandó directo a la primera sentencia de 2021.