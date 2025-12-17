MasterChef Celebrity: de la destreza de Wanda Nara y la inesperada visita de su hermana Zaira al palito de Maxi López para la China Suárez

Este martes, los concursantes de MasterChef Celebrity que obtuvieron las mejores calificaciones durante las pruebas semanales se enfrentaron a una nueva noche de última chance. Pero como esta es la semana de “las olimpiadas”, antes de comenzar las pruebas debieron mostrar su destreza deportiva: si días anteriores el leitmotiv del programa fue el fútbol o el boxeo, ahora le llegó el turno a la gimnasia rítmica.

Pero antes de comenzar con las pruebas “artísticas”, los miembros del jurado, Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui separaron a los concursantes en duplas: Marixa Balli con el Chino Leunis, Susana Roccasalvo con Andy Chango, Maxi López con Ian Lucas, y Julia Calvo con Miguel Ángel Rodríguez.

A cada dúo le tocó hacer un número improvisado con un elemento especial. A López y su compañero le tocó la pelota, y quizá porque terminaron jugando literalmente al fútbol, fueron los que obtuvieron la puntuación más baja. Después, pasaron Calvo y Rodríguez, que lograron superarlos con clavas como elemento.

Para el final, quedaron las parejas con mejor desempeño: Roccasalvo y Andy, con cintas, y Balli y Leunis, con aros. El final, con la bailarina dando cuenta de su paso por el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón realizando un grand écart, fue ovacionado por los miembros del jurado y por los mismos competidores.

Y, por alguna razón, Wanda Nara, la conductora del programa, se vio tentada a imitar a la ganadora, y en su caso, recordando sus años de teatro de revista, “Bailando” y “Patinando por un sueño”, improvisó también una apertura de piernas que dejó a todos asombrados.

El beneficio que obtuvo la pareja vencedora los dejó más que conformes: 5 minutos más que el resto para preparar cuatro pavlovas, un postre a base de merengue que se originó en Austria o Nueva Zelanda a principios del siglo XX y debe su nombre a la bailarina rusa Anna Pavlova.​

Cada una de las duplas debió realizar, además, un curd de maracuyá y una ganache de yogur y chocolate blanco, acompañado por un praliné de almendras. Y cuando promediaba la prueba, Wanda le dio la bienvenida a una invitada muy especial: su hermana Zaira.

La modelo aprovechó para saludar a su amigo Leunis y para aclarar algunas cosas con su excuñado. En la estación que el futbolista compartía con Ian Lucas, Zaira recordó que conoce al influencer desde hace años, porque realizaron juntos un videoclip. “Hola, Tatú”, la saludo López, ante el reclamo de Zaira, que lo veía muy concentrado en su labor culinaria.

“No le digas más así”, le recriminó su exesposa. Y el futbolista explicó, con suspicacia: “Desde siempre le digo Tatú. Dulce Tatú. No le digo Tatiana. Tatiana hay una sola”. Si bien nadie aclaró de qué estaban hablando, todos dieron por sentado que se refería a la China Suárez, la actual novia del segundo marido de Wanda, Mauro Icardi.

Luego, la modelo reveló que López intentó “venderle” a Ian Lucas como “candidato”. “Maxi me habla muy bien de vos, pero yo le dije que ya te conozco. Un día se hizo todo el misterioso, hablándome de alguien, y de repente me manda una foto ‘bombita’ y eras vos. Y le dije: ‘¡Pero si yo ya lo conozco!’, reveló, ante la risa incómoda del influencer. “¡Me está regalando!“, alcanzó a decir, mientras Wanda se indignaba y el futbolista no dejaba de revolver su preparación.

Inmediatamente, Wanda le cedió la posta de la conducción a su hermana. Y una vez que se cumplió lo establecido, la primera dupla que pasó al frente para que los miembros del jurado degusten su plato fue la conformada por Roccasalvo y Andy Chango. El músico y actor casi se ausenta porque, según explicó, el día anterior le habían quitado una muela y le recomendaron reposo, pero a último momento decidió presentarse y realizar la prueba sentado.

“Hay un buen trabajo: están los colores y los sabores que les pedimos. El praliné hubiese preferido que estuviera más triturado, pero se sienten bien todos los sabores que tiene que tener la pavlova”, consideró De Santis, luego de probar. “El merengue está crocante por fuera y cremoso por dentro; buen trabajo. Tanto el curt como la ganache están excelentes”, agregó el especialista, Betular, y coincidió con su colega en lo referido al praliné. Martitegui, a su vez, estuvo de acuerdo en todo con los otros miembros del jurado.

En segundo lugar, pasaron Balli y el Chino, que se declararon “muy felices” por el resultado y por cómo funcionaron como dupla. “Hacen bien en estar felices. Buen trabajo. Está muy bien el curt de maracuyá, la textura. A mí me gusta con más fruta, pero tiene la cantidad correcta y exacta”, indicó Betular. Martitegui, luego, sumó: “Los felicito por el merengue. Está maravilloso. El curt también, la mezcla de frutas me gusta y la presentación es muy profesional”. Por último, De Santis señaló: “Por donde la mire, pide aplausos”.

La presentación de Calvo y Rodríguez, que tuvieron que volver a preparar el merengue casi a último momento porque no llegaba a solidificarse, era la gran incógnita de la noche. “Hicieron un gran esfuerzo. Lo que les pasó con el merengue fue muy difícil de remontar. Hacer otro, mandarlo al horno y conseguir este resultado es un mérito. Cinco minutos más de cocción lo hubieran dejado perfecto, porque le falta la capa crocante de afuera. La fruta está muy bien y está rico el praliné”, indicó Martitegui.

“Lo primero, es aplaudir esa resiliencia. Solo le faltaron minutos en el horno para que se secara más”, agregó Donato. Y Betular consideró que era “un milagro” la pavlova que presentaron, porque cuando pasó por la estación vio que el curt de maracuyá estaba muy flojo, pero pudieron mejorarlo.

Para el final, quedaron López e Ian Lucas, y antes de recibir la devolución del jurado, el futbolista le agradeció a su excuñada por haber ocupado el rol de mediadora en los momentos más difíciles de su relación con Wanda. “También pido un aplauso para lo que hicieron ustedes. Es bien generosa, se siente la ganache y el curt”, señaló De Santis. “Está muy bien, también. No hemos probado un curt con un grumo, las ganaches están todas perfectamente aterciopeladas. Va a ser muy difícil la decisión de esta noche”, adelantó Betular. Martitegui también elogió el plato, pero remarcó que le faltaba maracuyá para balancear el dulzor del merengue.

Luego, sí, los miembros del jurado se retiraron a deliberar cuáles eran los mejores y los peores platos, y coincidieron en que todos estaban muy bien, pero uno “se separaba del resto”.

La primera pareja llamada fue la de Andy Chango y Roccasalvo, y les anunciaron que no pasaban al balcón, sino que habían conseguido un delantal negro. “No voy a agradecer porque me parece injusto. Yo prefiero que no haya halagos”, se quejó la periodista, visiblemente enojada. Después llegó el turno de Calvo y Rodríguez, que corrieron con la misma suerte.

Las otras dos duplas pasaron juntas. “A partir de ahora esto va a suceder porque el nivel es alto y los errores son mínimos. A veces uno se enoja, otras no, pero eso es parte de la cocina. De ustedes, dos se van a salvar y otros dos se quedan con el delantal negro”, explicó Betular. Y finalizó: “La pareja que logró una mejor pavlova y se salva de ir a la gala de eliminación es la de El Chino y Marixa”.