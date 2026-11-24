Ángel de Brito es el nuevo reemplazo de Mariana Fabbiani al frente de DDM (América), mientras la conductora continúa acompañando a su marido, Mariano Chihade, luego de haber recibido el alta tras su operación por un nódulo en el cerebro.

“Bienvenidos a DDM, ¿cómo les va? Acá estoy hoy de reemplazo, le mando un beso a Mariana, y a Mariano, por supuesto. Estuve charlando un poco con ellos, por suerte está todo bien, ya algo se contó. Vamos a estar unos días reemplazando a Mariana distintas personas del canal", dijo De Brito al comenzar la emisión de este martes.

“Mariana ya aclaró en sus historias que está todo bien, agradeció a los médicos. Mariano está súper bien, ya quiere trabajar, ya está hinchando. Así que con calma. En el Fleni y en el Instituto del Diagnóstico los trataron muy bien”, completó el conductor.

Ángel de Brito reemplazó a Mariana Fabbiani

El productor televisivo fue dado de alta el domingo del Instituto Fleni, en el barrio porteño de Belgrano. La noticia fue confirmada a través de un parte médico firmado por Hernán Cohen Arazi, director médico de la institución. “En el día de la fecha, el paciente Mariano Chihade recibió el alta médica tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido el 18 de noviembre. Se traslada a su domicilio para continuar con su recuperación”, decía el comunicado.

El fundador de Mandarina Contenidos había ingresado al centro médico el martes 17 para realizarse estudios programados, luego de que una resonancia magnética cerebral detectara una imagen nodular. Al día siguiente fue sometido a una intervención quirúrgica que, según informó entonces el equipo médico, se desarrolló sin complicaciones y presentó una evolución favorable. Durante su internación estuvo acompañado por su familia, mientras que Fabbiani agradeció públicamente las muestras de cariño y apoyo recibidas.

El último parte médico del Fleni sobre el alta de Mariano Chihade

El lunes, Mariana Fabbiani acudió a sus redes sociales para compartir la buena noticia con sus seguidores y también para agradecer el apoyo recibido.

“¡Ya en casa! Paso por acá porque necesito agradecer profundamente las infinitas muestras de amor que en estos días estamos recibiendo. Nos sentimos muy conmovidos y acompañados. Mariano está evolucionando muy bien y encarando esta etapa de recuperación con mucha fuerza”, expresó la conductora en una historia de Instagram.

Mariana Fabbiani agradeció los mensajes de apoyo, tras confirmar que su marido, Mariano Chihade, recibió el alta médica instagram.com/marianafabbiani/

“Quiero dar las gracias al Fleni por su excelente y cariñosa atención. Con profesionalismo y humanidad nos ayudaron a atravesar este momento tan difícil. Empezando por su director, el Dr. Hernán Cohen Arazi, hasta cada uno de los enfermeros y enfermeras que con amor y vocación hicieron lo suyo. Gracias especialmente al neurocirujano Dr. Andrés Cervio por su magia. Por sus manos sabias y su seguridad. Eternamente agradecidos. También al Dr. Ignacio Previgliano por acompañarnos desde el primer minuto”, continuó en otra publicación.

“Y a cada uno de ustedes por rezar, por cada estampita que me acercaron, por los abrazos espontáneos que recibí cada vez que salí a tomar aire y por los miles de mensajes que intento responder de a poco. Ahora, a sanar, descansar y mirar hacia adelante”, concluyó.