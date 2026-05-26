Rating: de la sorpresiva expulsión en Gran Hermano al emotivo festejo de Mario Pergolini por el 25 de mayo

El feriado dejó una televisión llena de programas grabados, repeticiones y un bajo encendido que complicó a todos. Sólo unos pocos cumplieron con el ritual de salir en vivo, algo que dejó de pasar en tiempos de vacas flacas. En una etapa en la que la plata no es lo que sobra y el rating tampoco, la pantalla chica se las tiene que ingeniar para seguir sobreviviendo.

Gran Hermano tuvo un antes y un después, luego del repechaje que cambió el juego para siempre. Y es que cuatro exparticipantes volvieron a la casa y nueve nuevos debutaron en esta generación dorada que da para todo. El impacto y la presión que generaron todos estos ingresos provocaron todo tipo de roces, peleas y hasta cambios de estrategias dentro del reality, que fue lo más visto del lunes.

Apenas llegaron los flamantes participantes, se instalaron y ahí mismo quedó conformada la primera placa de nominados con la particularidad de que votaron los doce jugadores que están desde el comienzo del reality. Seis hermanitos estuvieron en la cuerda floja: Matías Hanssen, Eduardo Carrera, Mariela Prieto, Cinzia Francischiello, Steffany Pereira y Juan “Juanicar” Caruso. Este domingo, los tres jugadores nuevos bajaron de la placa por el voto del público.

La competencia del prime time

Ayer, la competencia de la noche arrancó con los noticieros en la que se impuso Telefe Noticias con un promedio de 7,8 puntos de rating frente a los 5 puntos que obtuvo Telenoche. Luego llegó el turno de Pasapalabra que obtuvo 8,8, mientras que LAM conducido por Denise Dumas, en reemplazo de Ángel de Brito que está de vacaciones, marcó 2,8 y Bendita con Edith Hermida cosechó 2,7.

Por otro lado, es llamativa la performance, en materia de rating, que está cosechando Es mi sueño. El nuevo programa de Guido Kaczka, donde se busca a la nueva estrella, que brille en todo el país, y que con su talento e historia conmueva a todos los argentinos, no sólo es lo más visto de eltrece, sino que se mantiene con buenas marcas, a pesar de competir con los tanques de Telefe. En esta nueva instancia, todos los participantes que fueron pasando de etapa tienen que superarse, en una segunda actuación, para seguir el camino hacia “El Palco del Ópera”. Más de 200 intérpretes de todo el país se presentaron ante Abel Pintos, Jimena Barón, la Mona Jiménez y Joaquín Levinton, que los evaluaron según sus actuaciones. En esta oportunidad se lució Lucas Finnochio, que interpretó “Kiss” de Prince y puso al jurado a sus pies, esta vez integrado por Ángela Leiva, Carlos Baute, Pintos y Levinton. El ciclo promedió 6,7 puntos, en medio de un feriado de bajo encendido.

Pasadas las 22.30, comenzó la gala de eliminación de Gran Hermano con toda la expectativa de ver quién se iría de la casa. Tres participantes históricos se jugaban el todo por el todo por continuar dentro del juego, aunque la decisión final sería del Supremo. Pero minutos antes del programa, Santiago del Moro anunció que habría una expulsión y así fue. El Big invitó a Lola Tomaszeuski a irse por la puerta giratoria, en vivo, tras romper una de las reglas más importantes del reality. La influencer se fue de boca y contó demasiados detalles sobre el afuera, pero además le dio consejos a Manuel Íbero de cómo jugar en esta nueva etapa. El reality de Telefe fue lo más visto del día con un promedio de 12,3 puntos en la primera parte y 9,3 puntos en la segunda.

Finalmente, tras que Juanicar bajara de placa con el 3,8% de los votos, Eduardo y Cinzia quedaron en la cuerda floja y él fue eliminado por el 57,7,% de los votos. En cuanto a Gran Hermano, esta semana llegará, según adelantó el Big, un desafío especial cuyo premio será un auto 0 kilómetro. Por otro lado, Andrea del Boca, Brian Sarmiento y Yisela “Yipio” Pintos ya forman parte de la próxima placa de eliminación al ser sancionados por dar información del afuera. Mientras que Manuel también está con ellos por lo sucedido con Lola. El reality de Telefe hace todo lo posible para batallar contra el rating de una pantalla chica que no encuentra la manera de atraer a un público que cada vez cumple menos con el ritual de sentarse a ver su programa preferido en un determinado horario.

Por su parte, Mario Pergolini recibió en Otro día perdido a Nahuel Penisi con quien festejó el 25 de mayo desde Plaza de Mayo. Para el cierre del programa el artista interpretó una personal versión de “Canción con todos” junto al Coro de Garage, el conductor y sus colaboradores. No es la primera vez que el talent show de eltrece sorprende a su público y eso se nota en la reacción en las redes sociales. Su marca de rating del feriado fue de 5,3 puntos. En tanto en elnueve, Bienvenidos a ganar promedió 1,6 puntos mientras que BTV logró 1,1. Pronto llegarán modificaciones al prime time de América TV con el desembarco de Pasó en América a las 23 y Polémica en el bar a la medianoche.