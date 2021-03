MasterChef Celebrity: el enojo de Germán Martitegui con Gastón Dalmau

Avanzan los programas y los ánimos comienzan a decaer. Gastón Dalmau fue una de las últimas víctimas de la presión que ejerce este nuevo MasterChef Celebrity, y a pesar de no perder la compostura, no la pasó bien.

En esta nueva entrega del programa, el jurado se ha puesto bastante más exigente con algunos, tanto que ya son objeto de broma por parte de los más atrevidos, buscando de esa manera un cable a tierra anti frustración.

El ex Casi Ángeles había empezado así, con humor, burlándose de German Martitegui y de Damián Betular, y recordando durante el paso de Santiago del Moro por su estación, los tiempos del programa de Telefe, y su estadía posterior en Estados Unidos.

El primer palo llegó de parte de Martitegui, quien apenas acercándose le dijo: “Ya te digo que esto está seco”. Enseguida le criticó las proporciones del plato: “¿Esta es la salsa? Bastante poca. Pensá que cada bocado de carré tiene que tener un poquito de croqueta, un poquito de maíz y un poquito de salsa. Es muy simple pensar las cantidades de un plato”.

El actor, cansado del ninguneo, le contentó cortante y sosteniéndole la mirada: “Sí… por ahí para vos que trabajás en la cocina”. Silencio en el estudio, y un paso atrás del chef: “No te voy a seguir contestando”.

Donato de Santis, que tiene una muy buena relación con el participante, intervino: “Gastón relax”. Pero Dalmau no estaba de humor: “Sí, sí, estoy muy relajado”. Y no, no estaba para nada relajado. Martitegui se guardó la última palabra para su devolución: “La salsa está muy rica, pero las croquetas son un cascote imposible”. Un enfrentamiento que promete continuación.

LA NACION