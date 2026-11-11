MasterChef Celebrity: el gesto piadoso menos esperado y el infortunio que dejó fuera de competencia a alguien que lo “dio todo”

Este martes, los concursantes de MasterChef Celebrity que tuvieron el peor desempeño durante las pruebas semanales se enfrentaron en una nueva noche de eliminación para asegurarse su continuidad en el programa.

Esta vez, antes de darle la bienvenida a los miembros del jurado, Wanda Nara, la conductora, conversó con algunos de los participantes: con Karina Mazzocco y Rocío Robles, las únicas debutantes en esta instancia, y con otros dos que no mostraron su mejor cara durante los desafíos anteriores, Grego Roselló y Nazareno Casero.

El hijo del creador de Cha Cha Cha protagonizó una ríspida discusión con Germán Martitegui en el momento de la devolución y, ahora, se mostró arrepentido y aseguró: “Yo no soy así, no quiero mostrarme de esa manera”. Roselló, a su vez, no se arrepintió de haber amenazado con abandonar el programa al perder en la noche de beneficios. “Sigo con poca energía”, reveló, y afirmó que continúa molesto por lo que ocurrió.

Una vez que Martitegui, Damián Betular y Maru Botana ingresaron al estudio, los concursantes conocieron la consigna de la noche: debían preparar seis empanadas fritas de carne cortada a cuchillo cuyo repulgue constara de 13 gollitos. Para acompañar, debían presentar además su versión de yasgua, la salsa de tomate cruda y picante con la que se acompaña a las empanadas en algunos puntos del Noroeste del país.

Como los demás ingredientes del relleno eran a elección de los participantes, contaron con los clásicos tres minutos en el mercado para hacerse con todo lo necesario. En esa instancia, Roselló se olvidó de uno de los más importantes: la harina.

Luck Ra le cedió una parte, pero el gesto más llamativo vino de parte de la “villana” de la temporada, Edith Hermida, quien también le dio parte de su harina, algo que terminaría poniéndola en apuros a la hora de prepararla masa de sus empanadas. Pero el peor infortunio lo sufrió Julieta Nair Calvo: cuando ya no quedaba mucho tiempo, la bandeja con todo el relleno se le cayó al piso. “Me pasó por el desorden. No tenía espacio en la mesada”, confesó la actriz.

En ese momento, se produjo un entredicho entre los compañeros que, como la China Ansa, le decían que levantara lo que pudiera del piso y los que desde el balcón aseguraban que eso no estaba permitido. Nara, entonces, se quitó los zapatos y fue en su ayuda.

“Esto no... Esto va a la basura. ¿Alguien tiene carne?“, preguntó la conductora. Y esta vez fue Roselló quien le cedió parte de su relleno. También la ayudaron Ansa, Robles. Luck Ra y Casero. Betular se acercó a ayudar a la participante y a tratar de calmarla. Solo faltaban 15 minutos para entregar el plato.

Una vez transcurrido el tiempo establecido, el primero en pasar al frente con sus empanadas de carne picada a cuchillo, pasas de uva, huevo duro y grasa vacuna fue Luck Ra. “Está muy bien la presentación. El relleno le falta un poco más de jugo, pero tiene los ingredientes y los sabores. Están ricas”, consideró Botana, luego de probarlas. Y Betular agregó: “Tampoco están gloriosas. El repulgue está crudo”.

Luego llegó el turno de Lizy Tagliani, que preparó el relleno con carne, papa y morrón. “La vajilla es un 10. La yasgua, no vino. La papa, adentro de la empanada, está cruda. La forma es de empanadas alienígenas”, consideró Martitegui. Y Botana explicó: “¿Sabés lo que pasó? Le faltó frío a la masa".

Hermida, a su vez, presentó empanadas de carne y morrón. “Son empanadas de bife a la criolla”, resumió Betular. Y sumó: “Con un poco menos de morrón estarían muy bien”. A su vez, Martitegui consideró: “Falta uniformidad, falta sabor, hay exceso de morrón... No son satisfactorias”.

Julieta Poggio, inmediatamente después, pasó al frente con sus empanadas de carne, huevo, cebolla y aceitunas. “La masa está bien, está rica, está finita y está bien la fritura. Es bueno el sabor de la empanada. Están muy bien”, elogió Botana. Betular le bajó el precio a la presentación, y consideró que estaban “correctas”.

Casero, en tanto, entregó empanadas de carne, cebolla, verdeo y azúcar y vino tinto. “¡Llegaron las empanadas a MasterChef! Me encanta que sea una empanada de carne y nada más, porque todo lo demás que se le agrega, medio que queda como pastel de papa", afirmó Martitegui. “Muy bien logradas. Una cosa a rever: el repulgue. Pero de sabor y jugosidad, diez”, agregó Betular.

Después, llegó el momento de Roselló que presentó cinco empanadas, no seis. “No solo hay cinco empanadas sino que es poca la yasgua. Se te superpusieron las empanadas en la fritura. Es la primera vez que veo que fríen empanadas en tan poco aceite”, indicó Betular. Botana, en tanto, señaló: “Hay un exceso de comino. La masa no salió mal, pero la fritura no estuvo bien”.

Luego pasó Mazzocco, con sus empanadas de carne y su yasgua de tomate rallado, cebolla de verdeo y vinagre de arroz. “La masa está finita y medio hojaldrada, me gusta. La yasgua, para mi gusto, tiene mucho vinagre”, indicó Botana luego de probar. Y Martitegui estuvo de acuerdo: “Me gusta la masa. Es cierto que quedó un poco hojaldrada. Están bien fritas. El color dorado está maravilloso. El relleno está sabroso. Están muy bien pensadas. Quizás demasiado”.

Ansa pasó al frente muy segura, pero se encontró con críticas que no esperaba: “Hay un problema con el grosor de la masa. Es casi un pan relleno. Todas tienen una forma distinta, y es muy difícil dejarlas con colores tan distintas. El relleno está espectacular”. aseguró Martitegui. Y Betular agregó: “Ahora, la pregunta es... ¿Relleno mata todo lo malo o todo lo malo mata el relleno?“.

En anteúltimo lugar quedó Julieta Nair Calvo, que luego de sufrir el accidente con el relleno, pensó en darse por vencida. Sus empanadas terminaron siendo de carne, huevo duro, cebolla, comino y pimentón. “Por supuesto que hay detalles: me hubiera gustado que estuvieran más doradas. La yasgua me gusta, está simple, pero es correcta. En 15 minutos hacer 15 empanadas hay que rescatarlo, pero lamentablemente, está muy gruesa la masa, el relleno es escaso... Pero hay que sacar algo positivo de estas cosas”, recomendó Betular. Y Botana coincidió: “Lo mejor fue que seguiste. La luchaste. Te amargaste, te angustiaste, te dio bronca y bueno... Bien que lo hiciste”.

Para el final quedó Robles, con sus empanadas de carne, cebolla, morrón amarillo y rojo, comino, ají molido y azúcar, y yasgua con menta y ralladura de limón. “La mejor masa. Muy bien de forma, el color es uniforme... Ese dorado es perfecto. La yasgua está muy rica. Y el relleno me da a una muy buena empanada frita de una casa”, señaló Martitegui.

Solo faltaba saber quién de los participantes debía abandonar el concurso. Para decidirlo, los miembros del jurado se retiraron a deliberar y al volver llamaron primero a Mazzocco, Poggio, Robles y Casero para anunciarles que sus empanadas habían sido las mejores de la noche y, por lo tanto, seguían en competencia.

Luck Ra, Ansa y Hermida también lograron zafar de la eliminación. Entonces, Roselló, Tagliani y Calvo resultaron ser los peores de la noche. Y quien finalmente terminó abandonando el programa fue la actriz de Las Estrellas y Annie. “Lo diste todo”, consideró Botana. Y Betular aseguró que ellos sentían más bronca que ella por lo ocurrido, porque la participante cocina muy bien.