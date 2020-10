La participante comenzó se siente la favorita del jurado. Crédito: Instagram

Ella fue la mejor de su grupo, y la primera en pasar al área de ganadores semanales. Leticia Siciliani sorprendió no solo por su plato, sino también por la simpatía que desplegó hacia su persona Germán Martitegui, hombre para nada afecto a esas demostraciones, a menos en lo que a MasterChef Celebrity se refiere.

En su segundo encuentro entre ambos, y con la vara puesta bien alto a raíz de su performance anterior, la hermana de Griselda presentó una milanesitas de cuadril que fallaron, tanto en su escasez como en su presentación. Sin embargo, nada de eso impidió que la participante y el cocinero retomaran el mismo juego de seducción e histeriqueo que en la emisión anterior.

De movida nomás, Leti confesó sentir que para Martitegui era "su preferida. Cada vez que lo veo, hay una sonrisa, me está mirando". Y aunque en su devolución marcó las múltiples fallas del plato, el cocinero coincidió: "Yo también siento algo entre nosotros. Mi preferida está por acá, pero no te puedo decir más nada".

Quien miraba desde lejos, y con cara de pocos amigos era Fede Bal, cuya primera semana en el programa arrancó con el pie izquierdo cuando Martitegui le puso los puntos bruscamente por tener desordenada su estación de trabajo. "Qué polémico todo, la tiene conmigo -le comentó a Santiago del Moro-. Germán está muy atento a mi despliegue. A mí me gusta el contacto visual, cuando alguien me baja la mirada a mí me da desconfianza. El otro día me retó, pero después me acerqué para generar un contacto y nada. No le gusta".

Todo esto antes de ver el ida y vuelta con su compañera, lo que lo llevó a otra reflexión: "Empiezan a aparecer los temas de 'favoritos'. Yo creo que no tienen que tener favoritos, pueden gustarle más una forma de cocinar pero tendrían que ser completamente objetivos".