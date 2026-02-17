MasterChef Celebrity: el robo de Susana Roccasalvo y los divertidos disfraces de La Reini y La Joaqui, en una noche de eliminación que tuvo una vuelta de tuerca

A las diez y cuarto de la noche, comenzó una nueva gala de eliminación en MasterChef Celebrity. Como es habitual, Wanda Nara saludó a los miembros del jurado, y avisó que allí culminaba “una semana del terror”. Dicho eso, la conductora recibió a quienes durante esa velada se jugaban su permanencia adentro del reality, y ellos eran Evangelina Anderson, Ian Lucas, Marixa Balli, Claudio “Turco” Husain, Emilia Attias y Leandro “Chino” Leunis.

“Hoy uno de ustedes abandona la competencia” advirtió Wanda, ante la aterrada mirada de los jugadores. Y en esta semana del terror, la sorpresa fue mayor cuando desde el balcón, La Joaqui y La Reini aparecieron disfrazadas de Chucky y la novia de Chucky respectivamente, a la vez que ambas confesaban ser “un muñeco poseído”.

Al momento de hablar sobre la consigna, Damián Betular explicó: “Hoy pensamos en un plato bien dulce”, y dicho eso les mostró a todos una Croquembouche, un plato temidísimo y que en otras ediciones de MasterChef y de Bake Off fue un verdadero dolor de cabeza. “Este postre nació en Francia, y su nombre significa ´cruje en la boca´” comentó Betular, y agregó: “La elaboración es una pirámide de profiteroles rellenos, bañados en caramelo”.

Como previa a la preparación, los jurados propusieron una prueba extra en la que todos los jugadores debían armar un rompecabezas gigante con el afiche de MasterChef. Pero luego de algunos minutos de nervios y confusiones, dicha prueba fue un fracaso, y todos se perdieron la posibilidad de ganar cinco minutos extra a los 85 que tenían de preparación.

“¡No se puede comer chicos! ¿Qué le pasa al tren fantasma del balcón?’” exclamó indignado Betular, cuando notó que Susana Roccasalvo, que estaba eximida de la gala de eliminación, bajaba a hurtadillas a robarse un profiterol del Croquembouche que servía de modelo para los participantes.

Cuando llegó la instancia de la devolución, el “Chino” Leunis llevó su Croquembouche, sobre la que Donato de Santis aseguró: “Estamos un poquito lejos de un buen resultado final. Es un buen intento, la pasteleras tiene un buen gusto, pero faltó que sea más uniforme la distribución del caramelo”. Por su parte, Betular consideró que la crema pastelera tenía un “saborazo” y destacó: “Buen relleno, buena textura, falta caramelo pero me gusta lo que veo”.

Marixa Balli llevó un Croquembouche, y Betular subrayó: “Está muy bien el relleno, los profiteroles están muy parejos. Todo está muy bien ejecutado. Hoy tenés un día feliz”. En su turno, Germán Martitegui opinó: “Si un día te podés agrandar, es hoy”.

Cuando Germán vio el Croquembouche de Evangelina, él la miró a los ojos y le preguntó: “¿Por qué te anotaste en MasterChef?”. Muy conmovida, ella le contestó: “Porque me lo pidieron mis hijos. Y hoy siento muy orgullosa”. Frente a eso, el chef concluyó: “Nosotros también. Yo creo que vos te querías demostrar muchas cosas cuando entraste acá, y esto es la culminación de mucho esfuerzo. Los profiteroles están maravillosos, el caramelo está súper crocante, súper bien”.

El Turco Husaín también llevó un Croquembouche notable, y Martitegui aseguró: “La verdad, es que trabajaste mucho, estuviste muy concentrado, muy metódico, y los resultados están a la vista”.

El Croquembouche de Emilia también le valió varios elogios, y Martitegui destacó: “Lo diste todo, podés estar muy orgullosa de lo que hiciste. Hoy los que pasen esta prueba, pueden aspirar a la final”. En último lugar, Ian llevó su torre y confesó que tuvo varios inconvenientes. Sin embargo, Donato le dijo: “Luchaste con la organización. Pero mágicamente cumpliste con completar el cono. La crema está rica, y los profiteroles están todos iguales”.

Al momento de evaluar a los participantes, los jurados se encontraron en una verdadera encrucijada, porque todos los Croquembouche estuvieron bien realizados. Por ese motivo, y luego de mucha deliberación, los especialistas anunciaron que Ian y el Turco estaban en la cuerda floja. Pero la sorpresa fue mayor cuando Betular confirmó que no había ningún eliminado porque los resultados fueron mejores a los esperados.