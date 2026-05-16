Quiénes son los grupos en pugna para quedarse con el Canal de la Ciudad

A pesar de las advertencias del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) respecto a la concesión de señales públicas, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, liderado por Jorge Macri, continúa con el proceso de licitación del Canal de la Ciudad. La incertidumbre reina en las instalaciones de la señal, situadas en la calle Guardia Vieja, del barrio de Balvanera. Tras la reciente apertura de sobres, se confirmó que dos importantes holdings mediáticos compiten por la gestión de la señal porteña.

Por un lado, se presentó Cale Group Media S.A. (por $50 millones por mes) liderado por el empresario Augusto Marini. Este holding de empresas, fundado en 2013, ha diversificado su cartera desde sectores industriales y de infraestructura ferroviaria hacia el mundo del streaming y los medios digitales. Actualmente, la firma pisa fuerte en el sector con canales de streaming como Blender y Carajo. Para encabezar la operación por la licitación del Canal de la Ciudad, Marini contrató a la ex gerenta América TV, Liliana Parodi.

Por otro lado, figura Argentinos Media SA. (por $15 millones mensuales), encabezado por Marcelo González. Este grupo cuenta con una trayectoria consolidada en el mercado tradicional y es reconocido, principalmente, por haber operado la licencia de CNN Radio Argentina (actualmente StreAM 950) y las emisoras marplatenses Mitre Mar del Plata (FM 103.7) y La 100 Mar del Plata (FM 106.3), entre otras.

En los próximos días comenzará la etapa de análisis técnico de las propuestas. Una vez notificados formalmente los oferentes, la Comisión Evaluadora definirá la adjudicación definitiva. Cabe destacar que la decisión no dependerá exclusivamente del canon económico ofrecido. Según los pliegos de condiciones, la empresa ganadora deberá cumplir con requisitos estrictos, entre los que se destacan: garantizar los puestos de trabajo del personal actual, preservar la infraestructura técnica y los estudios del canal, y cumplir con los pagos mensuales acordados en el contrato de concesión.

La resolución marcará un precedente en la gestión de los medios públicos de la Ciudad, en un contexto de fuerte debate sobre la participación privada en señales estatales.

Rock & Pop pronto llegaría a Bravo TV

Con mucho hermetismo alrededor de sus gerentes y directivos, y a la espera de su relanzamiento oficial programado para finales de año, Bravo TV (27.1 de TDA, 25 de Flow, 18 de Telecentro y 126 de DirecTV) incorporariá próximamente a su pantalla la transmisión de Rock & Pop 95.9. Tras superar algunas pruebas técnicas, la histórica emisora de Alpha Media expande su alcance a la televisión abierta, retransmitiendo su señal de YouTube con una propuesta que combina el dinamismo del vivo y su invaluable archivo histórico.

Según pudo saber LA NACION, la programación estará dividida en dos segmentos: de lunes a viernes, los espectadores podrán seguir los ciclos centrales en tiempo real; mientras que los fines de semana, la señal apostará por un formato documental y musical con lo mejor de la semana, recitales y especiales dedicados a los 41 años de trayectoria de la radio.

Una de las grandes incógnitas que recorren los pasillos de la radio es qué pasará con la exclusividad de Beto Casella. El conductor es figura de América TV (donde encabeza a diario Bendita de 22 a 23), pero al mismo tiempo es una de las piezas clave de la FM, al frente de Nadie nos para de lunes a viernes de 9 a 13.

Cabe recordar que, desde enero de este año, Alpha Media posee el 50 % del canal del Grupo Perfil. Esta alianza estratégica entre ambos grupos consolida la tendencia de las señales multiplataforma, siguiendo los pasos de emisoras como Urbana Play (en el canal KZO) y FM Now 97.9 (en Mix TV).

Beto Casella Archivo

Llega Solo Streaming, otra propuesta para universo digital

Se ha lanzado oficialmente Solo Streaming (@solodeportesoficial), una plataforma que llega para transformar la oferta de contenidos digitales con una grilla original y diversa. Con ocho programas diarios, la señal busca captar a una audiencia multiplataforma combinando la experiencia de figuras consagradas con la frescura de nuevas voces del streaming. La programación comienza a las 8 con el segmento informativo Solo Noticias, liderado por Eleonora Pérez Caressi y Santiago Do Rego. A lo largo del día, la propuesta se diversifica con ciclos como Solo Música (9 a 10), Solo con Vos (10 a 12), Solo Magazine (12 a 14) y Solo por Hoy (14 a 16). El entretenimiento central llega de 16 a 18 con Solo con Niki, un magazine conducido por Nicole Neumann, seguido por el análisis deportivo en Solo Fútbol (18 a 20). Los viernes y sábado a las 0 se emite Solo x Ferpa a cargo del DJ Fer Palacio.