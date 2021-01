En su despedida, Leticia Siciliani despertó las lágrimas de Damián Betular Crédito: Prensa Telefe

El final en la última gala de Masterchef Celebrity tuvo un final sorpresivo. Analía Franchín y Leticia Siciliani estaban en la cuerda floja y Germán Martitegui anunció que Analía era la elegida para abandonar el certamen. Pero la vuelta de tuerca llegó cuando le ofreció a Leticia renunciar y, de ese modo, cederle su lugar a su compañera. Sin dudarlo, ella accedió a esa alternativa, dando por propia voluntad un paso al costado.

Leticia Siciliani fue una de las participantes más queridas del certamen, y gran favorita del público. Por ese motivo, su partida generó mucha emoción dentro y fuera de la pantalla. Al momento de despedirla, Martitegui le dijo: "Te dimos esta opción porque sentimos tu frustración, y sentimos que en algún momento pensaste que habías llegado tu límite. Me parece súper honorable que pienses como pensaste, fue muy lindo tenerte acá. Te vamos a extrañar".

Pero las palabras que más conmovieron, fueron las pronunciadas por Damián Betular. Entre lágrimas, el jurado le dedicó un sentido mensaje a Leticia, y le dijo: "Me encantó acompañarte en todo este camino que recorriste hasta acá. Sos muy buena onda, y me emociona no sé por qué, pero te veo como una hermana, y nunca te lo dije porque no quería mezclar las cosas. Lo más valorable de esto es que sabés hasta donde llegaste. Y esa alegría y todo lo que nos diste y lo que me diste hasta acá, te lo agradezco y mucho. Fue un placer conocerte".

Como era de esperar, el público se conmovió por las palabras de Betular. En Twitter, Leticia se convirtió en tendencia, y muchas de las menciones tuvieron que ver con ese breve discurso que el jurado eligió para despedir a la participante.

