MasterChef Celebrity: en una noche turca, Wanda Nara y Maxi López tuvieron un insólito ida y vuelta

Una nueva semana comienza en MasterChef Celebrity, y en la emisión del lunes hubo una original propuesta. Wanda Nara saludó a los televidentes, en medio de una decoración que fácilmente se asociaba a la cultura de Turquía. Los miembros del jurado, Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis, estaban vestidos para la ocasión, cada uno con un típico gorro turco.

Dispuesta a dar por iniciada la emisión, Wanda anunció: “Le voy a dar la bienvenida a los protagonistas de esta noche”, y de ese modo entraron en el estudio los participantes de la velada: La Joaqui, Agustín “Cachete” Sierra, Maxi López, Miguel Ángel Rodríguez, Esteban Mirol, Emilia Attias, Sofi Martínez, La Reini, el “Turco” Husaín y Julia Calvo.

“Hoy van a tener una última chance de evitar la gala de eliminación, ¿qué se esperan para hoy?”, les preguntó la conductora, y Sofi Martínez arriesgó que la noche tenía que ver en algo de Turquía. Entre risas, Maxi también señalaba que reconocía a Turquía, ante la sorprendida mirada de Wanda que no podía evitar contener una mueca, porque confesó no recordar ver a su ex en ese país.

Luego Betular detalló: “Es un especial de comida turca”, y Donato agregó: “Hay que recordar que el imperio Otomano se desparramó por tres continentes distintos: Europa, Asia y África. Y por eso es que en esos lugares y en todo el mundo, siguen persistiendo estos muy rico sabores”. Más adelante, Martitegui aseguró: “En la gastronomía turca se destacan las carnes de cordero y de vaca, y hay muchísima presencia de hierbas. También hay muchas especias”. Y por último, Betular concluyó: “Con este mercado espectacular, es evidente que falta alguien, un especialistas en este tipo de gastronomía”, y dicho eso llegó al estudio Claudio “el Turco” García.

Con evidente buen humor, el exparticipante expresó: “Soy un agradecido de MasterChef, fue en la época de la pandemia, y para mí fue un antes y un después. Tengo diez recetas turcas, una para cada uno”. Y dicho eso, el Turco García le entregó a todos los participantes, una de las diez recetas.

Los jugadores se asustaban a medida que recibían las instrucciones, y mientras Cachete aseguraba que no sabía hacer Kebab, Emilia Attias se quejaba porque no le habían dado el plato que quería. A lo largo de la siguiente hora, los jugadores sufrieron mucho (especialmente La Joaqui que no paró de gritar), en la preparación de recetas con las que no estaban en absoluto familiarizados, pero una vez concluidos los 60 minutos, los platos estuvieron listos.

La degustación

En la etapa de las devoluciones, el responsable de romper el hielo fue Maxi López, con su Yaprak Sarma y muhammara. “Lo probé, me gustó, creo que la salsa estuvo bien realizada”, aseguró el deportista muy confiado, y las devoluciones fueron muy positivas. Luego del visto bueno de los especialistas, Wanda le preguntó a su ex: “No me acordaba que habías viajado a Turquía, ¿yo qué estaba haciendo?”. Ante esa charla, Martitegui observó: “Es medio un error en la matrix esto”, a la vez que Wanda risueña aseguraba: “Si alguien me decía que él iba a estar acá, yo apostaba todo mi patrimonio a que era imposible”. Pero muy suelto de cuerpo, Maxi sentenció: “La verdad, es que me está gustando, la pasó bien y el grupo es bueno. Voy mejorando paso a paso”.

En segundo lugar, Cachete hizo un Kebab de cordero con dip de yogur, y Betular apuntó: “Muy bien la vinagreta. Está muy bien, el kebab da más hamburguesa”. Sofi Martínez no tuvo mucha suerte en las devoluciones, y Betular consideró que “faltaron detalles”. Imam Bayildi fue el plato que llevó Miguel Ángel Rodríguez, pero Martitgui subrayó: “El Pan Pita merece un capítulo aparte, es malo”, a la vez que Donato aseguró que el plato daba “más calabrés”.

La Joaqui, que se la pasó a los gritos durante toda la preparación, al momento de presentar su plato confesó dificultades, pero remató con que igual “estaba orgullosa”. Luego de probarlo, Martitegui apuntó: “Excelente la salsa de yogur. Le falta condimento a la carne, y trabajo de amasado”. Emilia Attias logró un plato notable, sobre el que Martitegui subrayó: “El pan esta estirado con maestría. Todo llega a manifestarse muy bien en esta presentación muy seductora”.

Julia Calvo también elaboró un Imam Bayildi, y Donato sentenció: “Esto es para el olvido, La berenjena está mitrad cocida, mitad cruda”. Y mientras se hablaba sobre el Pan Pita, Miguel Ángel Rodríguez hizo un chiste fonético y de golpe gritó.... “¡No somos team Pampita, somos team.... ¡Wanda!”. Algo sorprendida, la condurctora lo miró y dijo: “Me asusté, en esta noche Turca, eso era lo único que me faltaba”, en obvia alusión a que el comediante pudiera invocar ni más ni menos que a la China Suárez.

Esteban Mirol presentó su Yaprak Sarma con mucha desconfianza, pero su sorpresa fue mayor cuando el jurado se mostró muy contento, y luego de asegurar que era un “excelente trabajo”, Betular detalló: “La salsa está cremosa, integrada. Me gusta mucho el plato, está bien de sabor”. El Turco Husaín hizo unas kebab de cordero, pero las devoluciones fueron muy irregulares. La Reini hizo Lahmacun y babaganush, pero Martitegui consideró: “Mi comentario es recurrente casi cada vez que pruebo tu comida. Tenés una noción de sabores, has probado cosas, pero fallás en la técnica, en la implementación”.

A la hora de anunciar los resultados, Julia, Miguel Ángel, Sofi Martínez y el Turco fueron los primeros en ser convocados, pero Betular les dijo: “No alcanzó, pero subieron bastante”, y dicho eso se llevaron el delantal negro. La Joaqui, La Reini, Maxi y Cachete también recibieron sus respectivos delantales negros, aunque Martitegui destacó que todos mostraban una evolución. Finalmente Mirol y Emilia Attías fueron los mejores platos de la noche, pero quien se salvó de la gala de eliminación fue Emilia.