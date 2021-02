MasterChef Celebrity: La Chepi se emocionó al hablar de su papá, que tuvo un ACV

Sea en redes, donde brilla como influencer, o en MasterChef Celebrity, donde cocina como puede, Dani “La Chepi” no pierde la sonrisa y la simpatía. Ella tuvo claro desde el principio que su objetivo al entrar al programa era divertir a los demás y, sin embargo, una devolución de Germán Martitegui hizo que todo su plan se derrumbara y aflorara su vulnerabilidad.

La influencer escuchaba paciente la opinión del jurado sobre su plato: un muslo de pollo con queso azul y papas a la mostaza, plato preferido de su pequeña hija. La cosa no había empezado del todo bien, ya que los tres especialistas se le habían reído en la cara porque ella había descartado la mejor parte de un espárrago. Que nunca hubiera probado uno, parece que no importó.

En un intento de compensar un momento que en pantalla fue bastante desagradable, Martitegui comenzó con los elogios: “Está sabroso, esa salsa tiene sabor a comida rica de casa”, no había terminado cuando la concursante se puso a llorar.

Ante las miradas sorprendidas por la reacción, ella explicó: “Me emocionó que digas que tiene sabor a familia. En mi casa mi papá cocinaba mucho, pero ahora ya no puede cocinar más. La salsa me lleva a mi viejo. No es que no está, pero tuvo un ACV cuando yo quedé embarazada de Isabella. Hace ocho años que está postrado mi viejo, y es durísimo”. Un momento fuerte y emotivo, que se coronó con el apoyo y el aplauso de Santiago del Moro y del resto de los participantes.

LA NACION