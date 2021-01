MasterChef Celebrity: La emoción de Dalma, Gianinna y Claudia: "Las tres somos una"

Se sabía que Dalma y Gianinna Maradona habían sido parte de la grabación de la final de MasterChef Celebrity, pero de todos modos la emoción se mantuvo intacta. Por primera vez desde la muerte de Diego Maradona, Claudia y sus hijas compartieron un set de televisión, y aunque el motivo era otro, el abrazo de las tres al momento de coronarse Villafañe campeona tuvo mucho de simbólico.

Dalma apenas podía aguantar los nervios, Gianinna contenía sus ganas de ayudar (lo que reafirma la teoría que podría ser parte del siguiente ciclo), y Claudia se mostraba concentrada en su menú de tres pasos. "Escuchaba que me hablaban pero no quería levantar la vista para no emocionarme", dijo después.

Dalma fue la que resumió el paso de su mamá por el programa. "Realmente lo dejó todo. Estaba muy nerviosa y nosotras también". Villafañe acotó: "Que ellas dos hayan estado acá después de todo lo que estuvimos pasando y viviendo, para mí es súper importante y lo valoro muchísimo".

Al grito de "Vamos Tata" empezó el aliento de las chicas para Claudia mientras que, por pedido de Santiago del Moro, Dalma y Gianinna revelaron el origen del ahora famoso apodo: "El inventor del nombre fue Benja, y ahora Roma se copió". El hijo de Gianinna y el Kun Agüero también había rebautizado a su abuelo como "Babu".

La tensión hizo que Dalma aprovechara para pasarle un par de facturas a Sofía Pachano, presente en la final e "hija postiza" de Villafañe. Ya se habían cruzado en redes sociales, pero cara a cara, la mayor de las hijas de Diego retó a la actriz por sus consejos para Analía Franchín: "Basta de ayudarla Sofi, venite para acá".

Con el resultado puesto, madre e hijas se fundieron en un abrazo y mientras lloraban se las escuchó decir: "las tres somos una". Fue el resumen perfecto de lo que vivieron en 2020, e incluso de lo que esté por venir.

