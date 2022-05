Masterchef Celebrity, la revancha: Georgina Barbarossa y un plato para el olvido

A las 22:30 del domingo, comenzó con puntualidad la emisión de Masterchef Celebrity: la revancha. Con hambre de quedarse con el trofeo mayor, los famosos se presentaron en las cocinas más populares de la televisión argentina. Quienes siguen en carrera son Juariu, Joaquín Levinton, Analía Franchín, Georgina Barbarossa, Vicki Xipolitakis, María O´Donnell y Sofía Pachano. Luego de saludar a todos los participantes, Santiago del Moro le cedió la palabra a los especialistas, para que detallen la consigna de la velada.

Con mucha seriedad, el jurado se dirigió a los chefs amateur, y el primero en hablar fue Donato de Santis, que explicó: “A veces hasta las mejores recetas, son producto de una corazonada. Para dar comienzo a esta noche, vamos a pedirles que se ubiquen frente a estas bandejas, como les dicte su instinto”. De esa manera, todos se acercaron a distintas bandejas, sin saber qué les iba a tocar. Cuando estuvieron todos preparados, Damián Betular agregó: “Van a tener 60 minutos para realizar un plato libre. Ustedes mismos van a seleccionar los ingredientes que van a utilizar esta noche. Usen su instinto, su imaginación”.

Por último, Germán Martitegui terminó de explicar la consigna: “Prepárense, porque hoy van a tener que usar todos sus sentidos, menos uno. Hoy van a elegir sus ingredientes, a ciegas”. A continuación, una bandeja llena de elementos comenzó a pasar de mano en mano, con cada uno de los participantes tomando lo que querían, basándose en el tacto y el olfato. En total, todos quedaron con siete ingredientes, que en algunos casos les permitieron idear platos suculentos, mientras que otros debieron enfrentar grandes dificultades.

Al momento de la degustación, la primera en pasar fue Xipolitakis, que llevó una calabaza rellena, sobre la que Martitegui opinó: “Con siete ingredientes, hiciste algo que está muy bien. Es un buen plato, me gusta como quedan los frutos secos”. En su turno, Betular destacó: “El relleno te había quedado muy líquido, pero quedó bien. Esto es un auténtico Xipolitakis”. Luego pasó María O´Donnell, con una ensalada de repollo y zanahoria, que no entusiasmó en absoluto al jurado. En la devolución, Donato dijo: “Cocinaste poco, tiene un sabor agradable, el huevo le agregó algo, porque sino no tenía nada”, y Germán sentenció: “Esto no es la María que hemos conocido”.

Un puré con berenjena frita fue la opción de Sofía Pachano, que intrigó a los chefs, y sobre el que Donato exclamó: “Son gustos tímidos, pero todo junto logra un gran placer. La textura de ese puré, del hinojo, el jengibre que resalta todos los sabores. Un mix que realmente persiste y da mucho placer”. Analía Franchín preparó pastel de picaña con puré de batata, y Martitegui aseguró: “Está muy sabroso, tiene gusto a casero. Con lo que tenías, esto es magia”.

Georgina defraudó mucho a los especialistas, con un arroz acompañado de castañas, y del que Betular sentenció: “Lo que más me preocupaba era el alga, y terminó siendo lo único bueno. Este es un sabor que no sé qué es, no lo entiendo. Y lo peor es que sigue estando en mi boca. A este plato hay que llamarlo Coraje”. Cuando tomó la palabra, Donato subrayó: “Es complicado procesar alimentos, que ya están procesado. Crea mucha confusión, en la vista y el paladar”. En último lugar, Germán concluyó: “En mi memoria gustativa, no recuerdo un sabor similar. Me supera, no puedo ni decir si está bien o mal”.

Levinton cocinó carré de cerdo con puré de zapallo, y Donato lo aprobó con reservas: “Hoy lograste color, presentación y proporción, que no es poco. Cocinaste bien el cordero, quizá un poco más sazón, le hubiese agregado un poquito más de sabor”. En el cierre, Juariu hizo Humita con batata en chala, que Martitegui no dudó en aplaudir: “Tiene gusto a Tucumán. Supiste adaptar lo que tenías, y volver un plato que es tradicional, con otros ingredientes. Hay respeto, hay tradición e innovación”.

Al momento de los anuncios, Juraiu y Pachano fueron destacadas como las mejores de la noche. En la vereda opuesta, el jurado consideró que el de Georgina fue el peor plato, convirtiéndose así en la nueva eliminada del reality.