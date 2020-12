Germán Martitegui expresó su malestar ante la trampa de Rocío Marengo Crédito: Telefé

Rocío Marengo es una de las participantes que más picante le pone a Masterchef Celebrity. Luego de ser eliminada, ella tuvo la posibilidad de reingresar en el repechaje. A partir de esa instancia mostró una estrategia de juego muy agresiva, que pronto despertó el malestar entre su compañeros. Y durante la noche del domingo, un intento de trampa puso de muy mal humor no solo a los participantes sino también a Germán Martitegui.

En la primera prueba, el juego consistía en mirar durante quince segundos los ingredientes de una caja, memorizarlos y luego intentar anotar la mayor cantidad posible en una hoja. Cuando llegó el turno de Marengo, Santiago del Moro le pidió que le mostrara su anotador. Si bien la hoja debía estar en blanco, ella había anotado algunas cosas que, al parecer, le había soplado el Turco García (quien había mirando adentro de la caja varios turnos antes).

Al momento de defenderse, Rocío dijo: "No sirve mi estrategia, quedé expuesta, parece que soy la tramposa que vino a querer robar. Yo quise jugar, me equivoqué". Como resultado, Del Moro le comunicó que le iban a restar tiempo en la prueba. Pero esa trampa cayó muy mal entre el resto de los participantes. Fede Bal y Sofía Pachano expresaron su malestar, y Vicky Xipolitakis concluyó: "Me gusta jugar limpio, me parece injusto para todos los compañeros. No me gustó la actitud de Rocío. Las injusticia en la vida no vale. Y acá tenemos que ser iguales".

Al momento de la devolución, Martitegui visiblemente molesto sentenció: "Empezaste haciendo trampa, otra vez. Yo no sé cuánta paciencia hay acá para que sigas haciendo eso. Hasta en la guerra hay reglas". Por su parte, Marengo intentó calmar las aguas con el fin de mejorar su vínculo con el jurado.

