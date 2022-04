Masterchef Celebrity: Mery del Cerro quedó afuera y se definieron los cuatro semifinalistas

Se acerca el final de Masterchef Celebrity. Cada vez falta menos para la gran final, y para conocer quién será el gran ganador, o ganadora, de esta tercera edición. Y con los nervios a flor de piel, se presentaron los cinco participantes que siguen en carrera, y que buscan quedarse con el premio mayor. De esa manera, Mica Viciconte, Tomán Fonzi, Juariu, Denise Dumas y Mery del Cerro se posicionaron en sus respectivas estaciones, a escuchar a los especialistas.

La velada empezó con un primer desafío entre Denise y Juariu, quienes contaban con dos estrellas. Por ese motivo, ambas debieron enfrentarse en una prueba que determinara cuál subía al balcón. Germán Martitegui explicó que el desafío combinaba “creatividad y velocidad”, y luego Donato de Santis detalló: “Van a tener que hacer un trifle. Es un de postre inglés que consta de varias capas, de diferentes ingredientes y texturas. Pueden jugar un montón”. Por último, Damián Betular cerró así la explicación: “Van a tener ocho minutos para hacer este postre espectacular. La característica es que se vea bien definida cada una de sus capas”. Las dos jugadoras apostaron por distintas preparaciones, y en la instancia de la degustación, el jurado probó con escepticismo ambos postres. Luego de mucho debate, Denise se reveló como la ganadora de la prueba, convirtiéndose así en la primera semifinalista de Masterchef Celebrity 3.

A continuación comenzó el gran desafío de la noche, y Betular adelantó sobre el principal ingrediente: “Puedo asegurarles, que es cremoso, pero duro, oscuro y bastante claro. Es todo eso junto”. Después, Martitegui agregó: “Les podemos contar que se trata de una excelente combinación de sabor y textura”, a la vez que Donato resumió: “Es un sabor que realmente me lleva a mi infancia, y también a mi ciudad natal que es Milano, en Italia”. Luego levantaron las cajas misteriosas, que escondían un tuétano, popularmente conocido como caracú. Con ese ingrediente como eje, los cuatro participantes comenzaron a idear distintos platos.

Luego de una intensa jornada de cocina, finalmente llegó la instancia de la degustación. La encargada de romper el hielo fue Mery del Cerro, con un plato sobre el que Betular aseguró: “Por ahí creo que le falta algo de fresco, algo que refresque el caracú”. Mica Viciconte también recibió algunas advertencias por parte del jurado, y Donato le comentó: “Me pasa con este plato que el tuétano está bien cocinado, pero ahí está todo junto. El pan está bien, pero ojo con la acidez en las ensaladas”. En contraposición a eso, Martitegui consideró: “A mí me gusta la acidez de la ensalada. No sé si hubiera hecho esas texturas, sin agregarle algo más arriba al caracú. Son dos texturas de grasa, no sé si me divierte mucho”.

Juariu sorprendió a los especialistas, con un caracú que obtuvo muy buenos resultados, y sobre el que De Santis opinó: “El cracker es de lo que nosotros queremos ver en Masterchef, y hay muchos más ingredientes. El tuétano está un poco perdido, fíjate la proporción en el plato”. En segundo lugar, Martitegui analizó: “A mí me encanta esa mezcla que hiciste, me gusta que hayas tenido la valentía de sacar el caracú del hueso. Me gusta esa mezcla de distintas texturas suaves”. En el final, Betular concluyó: “Acaban de pasar dos platos que tapan el caracú, y acá pasa lo contrario, está todo muy etéreo”.

En último lugar, Martitegui fue muy claro con respecto a la preparación de Fonzi, y resumió: “Tomás, las tres cosas están muy ricas, pero por separado. Cuando uno trata de integrar la harina medio seca, con la grasa del hueso, se complica. Esa crema de espinaca está muy rica, las especias están bien, los pistachos quedan muy bien, pero me cuesta integrar las tres cosas”.