MasterChef Celebrity: “No me siento bien”, aseguró Martitegui después de probar un plato con exceso de un ingrediente peligroso

Este jueves, los participantes de MasterChef Celebrity se enfrentaron a un nuevo reto que, a primera vista, parecía simple: realizar un plato libre, dulce o salado, que contuviera tres preparaciones distintas. Sin embargo, a medida que avanzó el programa se dieron cuenta de que esa libertad no era completa y todo comenzó a complicarse.

Ya desde el principio, los miembros del jurado les recomendaron que hicieran un plato dulce. Lo mismo hizo la conductora, Wanda Nara, mientras buscaban los ingredientes en el mercado. Y quizás al ver que solo uno de los participantes asumía ese riesgo, unos segundos antes de que el reloj comenzara a correr, Germán Martitegui pidió a la producción que lo dejara hablar unos minutos a solas con sus compañeros, Maru Botana y Damián Betular.

“Hubo un cambio de último momento”, anunció el chef. Y Botana agregó: “Ustedes tienen en claro que están en MasterChef, ¿verdad? Acá, les guste o no, puede cambiar todo en cualquier momento. Y hoy en particular tenemos muchas ganas de sacudir un poco la sartén".

“No quiero ni cuestionamientos, ni alegatos, ni caras largas”, pidió Martitegu. Y finalmente reveló la nueva regla: “La orden es muy sencilla: deben intercambiar su canasta con el compañero que tienen al lado”.

A pesar de que la China Ansa, Sebastián Presta y Rocío Robles protestaron, no hubo caso: la decisión ya estaba tomada. Mike Amigorena, antes de hacer el cambio, escondió algo en su bacha, pero los miembros del jurado se dieron cuenta y Betular le quitó un ingrediente como penalización.

El único que decidió mantenerse callado ante el arbitrario e inesperado cambio de reglas fue Hernán de Mala Fama. El cantante había sido merecedor de la medalla de oro por su desempeño durante la ronda anterior y por eso ahora iba a contar con un beneficio. “Vos vas a recuperar tu canasta”, le aseguraron.

Pablo Migliore compartía isla con Hernán, por eso, después de recobrar su canasta debió intercambiarla nuevamente con su compañero de adelante, Nazareno Casero.

Uno de los más perjudicados fue Diego Ramos, que recibió la canasta de Luck Ra con muy pocos elementos. “La verdad, no sé ni lo que traje del mercado”, se sinceró el cuartetero.

En resumen: cada uno hizo lo que pudo con lo que le tocó, y no todos estuvieron dispuestos a contarles a los herederos de sus canastas los platos que habían pensado preparar con esos ingredientes. Una vez que se cumplió el tiempo establecido, el primero en pasar al frente con su preparación fue Hernán, que decidió presentar pastel de papa con brócoli gratinado.

“Es raro hacer un pastel de papas con entraña, porque tiene mucha fibra. Ustedes entran con una idea al mercado y hay que tener la rapidez de cambiar a otra cosa”, señaló Martitegui. Y Betular explicó: “Si hubieses hecho solo un piso de carne y uno de papa -y no dos de papa- hubiese quedado más jugoso el relleno de la carne. Hay gente que le pone un poco de puré de tomate para darle más jugosidad. Después, para mí huevo duro lleva sí o sí, pasas es optativo. Está seco. Y los brócolis están un poco pasados de cocción, debería estar más verde flúo”.

Después, llegó el turno de Ansa y sus ribs de cerdo con salsa “betucoa” con manzanas caramelizadas y cremoso de remolacha. Al cortarlo, Botana notó que el cerdo estaba crudo. “Está muy rico el puré, pero no sé si combina con cerdo”.

Inmediatamente después pasó Migliore, que preparó una milanesa de entraña con salsa criolla y puré de papa y boniato. Al probar, Martitegui exclamó: “No me siento bien... ¡Tiene mucha nuez moscada esto! Y es peligroso".

Wanda quiso saber, entonces, cuáles eran las consecuencias de intoxicarse con nuez moscada, y Betular la desasnó. Mirando a su compañero del jurado, leyó: “En las próximas tres a ocho horas, alucinaciones, confusión y desorientación. Euforia y ansiedad. Taquicardia. Somnolencia intensa”.

Después, el pastelero realizó su devolución del plato: “La milanesa está bien, el grosor y la fritura están bien. Tanto trabajo con el apanado y le pusiste una salsa arriba... Resta puntos. Y el puré mixto está bien, con algunos trozos de papa”.

“A mí no me gusta nada el puré con grumos”, agregó Botana. “Tiene que quedar como una nube. La idea está bien, pero le falta ejecución. La criolla está bien, pero la nuez moscada es una pizca”.

Luck Ra, que recibió la canasta de Ramos, fue el único que se animó a hacer una preparación dulce: montaña de masa sablé con praliné de almendras, salsa de frutillas y crema de dulce de leche.

“La verdad es que te iba a decir: ‘¡Qué valentía hacer un postre!’. Pero no fue por tu voluntad. De todas maneras, está espectacular", consideró Martitegui. “La masa sablé está muy rica. Tenés que animarte más a lo dulce. Con organización”, agregó Botana.

Ramos pasó después con su lasagna de berenjena con coliflor, chips de boniato y espinaca salteada con jamón. A pesar de no haber sido uno de los que más se quejó por el cambio de reglas, tanto la conductora como Martitegui aseguraron que sí. “Esto con más horno hubiese sido otro cantar. Creo que la espinaca hubiese quedado mejor sobre la berenjena, con una feta de jamón; mandarlo al horno rápido para que todo se una. Yo hubiera obviado el coliflor y la batata”, indicó Betular.

Después, llegó el turno de Julieta Poggio, que presentó un lenguado con gremolata, puré de palta y coliflor asado. “Está bien cocido el coliflor, está bien el puré de palta. La gremolata está como un poco rara, por ahí deberías haber tostado y picado las almendras”, indicó Botana.

Robles avanzó sin muchas esperanzas con su pollo envuelto en jamón crudo, puré de zanahorias y salteado de hongos y tomate. “La verdad que es un plato muy logrado. No corre riesgos, es un clásico, pero está muy bien hecho: el jamón está crocante, el pollo está bien deshuesado, bien cocido y el puré y los tomates están muy sabrosos”, resumió Martitegui.

Luego llegó el turno de Mike Amigorena y su pollo en salsa portuguesa y arroz con portobellos. “Le falta una textura a esto. Si el pollo hubiese estado frito, con una salsa licuada hubiera estado bien. Hay una buena idea, pero la salsa está tan grasosa que tapa un poco el resto”, indicó Betular. Y, visiblemente ofuscado, Martitegui disparó: “No sé por qué hay que dar tantas vueltas... ¡El plato está mal!“.

Presta pasó confiado. El humorista preparó lenguado a la plancha con espárragos, zanahorias y yogur de sésamo, pero sus expectativas no se cumplieron. “Me parece un poco pobre el plato”, sintetizó Botana. Y Betular sumó: “Lo que me parece más grave es el espolvoreado de pimentón y orégano seco”.

Para el final quedó Nazareno Casero, que además de su preparación, avanzó con una rosa para la conductora. El actor presentó pechito de cerdo agridulce con ananá, cerezas, pickle de pepino y salsa criolla. “Cereza al marrasquino, ananá, pepino encurtido, más salsa criolla, más cerdo, es imposible, Nazareno. Y quedó muy bien. Es inexplicable, pero está rico”, consideró Martitegui. “Soy fan de las cosas con ananá, pero con las cerezas al marrasquino das un paso más, estás caminando por la cornisa. A veces sale mal, a veces sale bien... Hoy está bien”, completó Betular.

Luego de deliberar, los miembros del jurado llamaron en primer lugar a Amigorena y Almada para informarles que habían sido merecedores del delantal gris y, por eso, deberían enfrentar un nuevo desafío en la noche de última chance. Hernán de Mala Fama, Ramo, Ansa y Migliore siguieron el mismo camino.

En cambio, Robles, Poggio, Luck Ra y Casero sí lograron cumplir con el objetivo y se aseguraron su pase a la noche de beneficios.

Al final del programa, se dio una situación bastante tensa. Antes de subir al balcón, Casero quiso saludar a Ansa y a Migliore. Estiro su mano, pero ninguno de ellos retribuyó el gesto. De hecho, la columnista de Telefe Noticias le “prohibió” al exfutbolista que aplaudiera a su compañero.