Es cierto que nunca estuvo entre los favoritos, pero luego de una semana y un día Roberto Moldavsky cada vez se ríe menos. El hombre que llegó a MasterChef Celebrity para aportarle humor a la cocina es vapuleado desafío tras desafío.

El domingo quedó al borde de la eliminación junto a Nacho Sureda. Zafó, pero la alegría le duró menos de 24 horas. En el desafío del lunes la idea era trabajar en parejas, presentando cada uno un plato, y así obteniendo dos puntajes que se promediarían. Moldavsky hizo tándem con Iliana Calabró, una garantía de confianza. Y así fue, porque puestos en consideración los canelones de la actriz, el jurado no tuvo más que elogios para con ella. "Para mí fue el mejor plato que hiciste hasta acá -se sinceró Germán Martitegui-, me cierra por todos lados. Me imagino una fuente gigante puesta en la mesa. Te felicito".

Sin embargo, cuando llegó el turno de probar el ojo de bife con ensalada de papa y huevo del humorista, la ilusión se fue al tacho. Como siempre el más duro fue Martitegui, que desde hace rato viene mostrando una debilidad por el ala femenina, y una mayor severidad con los hombres: "Hay tres cosas que odio de esta ensalada: que la chaucha esté pasada y sin color, que la papa esté toda rota y que el huevo se separe de la yema".

Nuevamente en terreno pantanoso, y culposo por arrastrar a su compañera de equipo, Moldavky se cansó y del chiste pasó a la ironía: "Ah bueno, amigo, avisame y le pongo pegamento. Yo nunca he visto una situación en que la yema y la clara digan 'Sigamos juntas porque a Germán le molesta'".

Más adelante y ante las sucesivas críticas de Damián Betular y Donato de Santis también por la ensalada y por la salsa criolla que usó de acompañamiento, el participante continuó con sus quejas "Dejaron a un costado la carne, que estaba bien, y se la agarraron con la ensalada. Estoy dando todo, por ahí ellos creen que estoy de joda. Tengo buen humor, me gusta pasarla bien, tengo ese 'defecto'. La realidad es que estamos cocinando, no estamos buscando una vacuna".