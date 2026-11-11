Rating: cuánto midió la sexta gala de eliminación de Masterchef

A medida que avanzan las semanas, Masterchef Celebrity sube el nivel de dificultad y eso va complicando la performance de los famosos que siguen en competencia. Diego Ramos fue eliminado, luego de presentar unos ñoquis de sémola que no convencieron al jurado. Si bien el actor tuvo un camino prolijo dentro de las hornallas más famosas, no le alcanzó para seguir en carrera.

Esta última semana, el reality de Telefe tuvo un giro interesante porque con la llegada de Dolli Irigoyen para reemplazar un par de veces a Germán Martiitegui, la técnica y las preparaciones estuvieron en primer plano. Desde la manera de vestirse hasta el emplatado, la maestra de cocina puso en vereda a los participantes y esto fue muy celebrado en las redes sociales. Masterchef Celebrity dejó por un momento de girar alrededor de los cruces mediáticos para darle paso a lo culinario y cosechó muy buenos números de audiencia con picos de más de 13 puntos.

La noche arrancó con la cobertura del impresionante encuentro del papa León XIV con los jóvenes en el Monumento de los Españoles, donde el Sumo Pontífice escuchó conmovido testimonios atravesados por la fe. Telefe Noticias llegó a los 7,9 puntos, liderando la franja y detrás, Telenoche con 5,2. Por su parte, en Es mi sueño, Abel Pintos se refirió a su encuentro con Su Santidad donde cantó en el Cottolengo Don Orione. “Fue una bendición, un momento hermoso. Quiero agradecer al coro, a la orquesta y a toda la gente que trabaja allí. Lo que viví en esta presentación fue una fiesta de amor, el Cottolengo es una familia hermosa para conocer. También quiero agradecerle al Papa por la coherencia, en este momento del mundo es muchísimo”, dijo el cantante. El ciclo de Guido Kaczka que se encuentra en la etapa de decidir cuáles serán los dúos definitivos que cantarán en el palco de Ópera llegó a los 5,1 puntos.

A las 22.20 comenzó la gala de eliminación de Masterchef Celebrity con un piso de 8,7 puntos que le dejó Pasapalabra, liderando la noche. Los famosos que quedaron en la cuerda floja tuvieron que preparar el mejor plato de empanadas de carne cortada a cuchillo para seguir en carrera. Lizy Tagliani, Rocío Robles, Josefina ‘China’ Ansa, Edith Hermida, Karina Mazzocco, Nazareno Casero, Luck Ra, Juli Poggio, Julieta Nair Calvo y Grego Rosello, que llegó de la noche de beneficios por un pionono fallido, tuvieron sesenta minutos para lucirse y no quedar fuera de juego. “En la gastronomía hay desafíos enormes que representan grandes batallas. Los ingredientes, las preparaciones, los tiempos, todo puede terminar en un desastre pero el buen cocinero tiene que saber hacer de lo más complicado, algo sencillo. Tradición nacional y un sabor en cada provincia, tendrán que hacer empanadas con una clásica salsa yasgua”, les adelantó Maru Botana.

Bajo la atenta mirada de los compañeros que siguieron todo el proceso desde el balcón, los participantes tuvieron que enfrentarse a la complejidad de crear una preparación diferente para conquistar al jurado y no quedar eliminado. Las dificultades empezaron a crecer porque tuvieron que entregar seis empanadas fritas con trece repulgues. A medida que avanzaron con las preparaciones, el rating subió a los 11,1 puntos. Quien la pasó muy mal fue Julieta Nair Calvo, a la que se le cayó el relleno al piso y tuvo que empezar de nuevo. A la hora de las devoluciones los resultados fueron dispares: el primero en presentar sus empanadas fue Luck Ra y salió airoso; Lizy Tagliani no cumplió con la consigna de los trece repulgues y Edith Hermida no logró el objetivo. “Son empanadas con bifes a la criolla”, bromeó Damián Betular.

Juli Poggio pasó la prueba con sus empanadas; Nazareno Casero logró la mejor preparación: “¡Llegaron las empanadas a Masterchef! A mí me encanta que sea una empanada de carne y nada más, creo lo lograste, están muy bien”; lo felicitó Germán Martitegui. Grego Rosello presentó solo cinco unidades con poca salsa y Karina Mazzocco, en su primera gala de eliminación, logró muy buenos resultados. Julieta Nair Calvo pudo superar las dificultades pero tuvo muchas imperfecciones en su presentación; Rocío Robles entregó una de las mejores empanadas de la noche y la China Ansa tuvo problemas con la masa pero presentó un buen relleno.

Masterchef tuvo una marca máxima de 13,1 puntos, números que no son de un feriado, liderando la franja en la noche en la que Julieta Nair Calvo y Grego Roselló quedaron en la cuerda floja. Finalmente, la actriz quedó eliminada. “La verdad es que tuve mala suerte. Estar acá fue hermoso, no me quiero ir. Estoy emocionada porque todos muy buenos compañeros. Esto fue salir de mi zona de confort, la pasé muy bien”, dijo entre lágrimas al despedirse.