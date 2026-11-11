Rating: cuánto midió la transmisión de la multitudinaria misa del papa León XIV en Luján

El paso del papa León XIV por nuestro país quedará en la historia por la multitud que lo siguió a todas partes. En su tercer día en la Argentina, dio una misa para más de 800 mil personas a cielo abierto en Córdoba y encabezó en la Catedral cordobesa una reunión con religiosos y seminaristas a quienes instó a llevar el Evangelio a “todos los rincones”. Durante la noche se encontró con más de un millón de jóvenes que se congregaron en el Monumento de los Españoles para realizar una vigilia bajo el lema ¡Ánimo, levántate! Él te llama”.

El último día no dejó de ser intenso para el Sumo Pontífice: este miércoles comenzó temprano, a las 8 de la mañana visitó el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires para encontrarse con los presos de la cárcel de Villa Devoto. Durante la primera mañana, todos los canales cubrieron esta actividad con los noticieros habituales. La franja la lideró Telefe con Buen Telefe, con un pico de 3,5 puntos, seguido por Arriba argentinos con 2,6. En tercer lugar se ubicó Telenueve con 1,6 puntos. Desayuno americano llegó a los 0,5 y Las mañanas con Andino, en la ex Televisión Pública, 0,2 puntos.

Cientos de vecinos madrugaron para ver pasar al Sumo Pontífice por las calles del barrio; dentro del penal, escuchó los testimonios de dos personas privadas de la libertad y un exrecluso y afirmó que aun en medio del dolor y los fracasos “siempre se puede volver a empezar”. El Papa llevó un mensaje de esperanza a la cárcel de Devoto en el que destacó: “El hecho de no poder salir libremente... Imagino sus noches sin dormir, extrañando a sus seres queridos o pensando en las personas a las que hayan podido lastimar. Sé de su desilusión por no haber encontrado una mano amiga que los ayudara. Parecería que todo eso es una herida abierta imposible de sanar”.

A las 10, comenzó la celebración y despedida multitudinaria en la plaza situada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Ya con A la Barbarossa al aire, con Pía Shaw desde Luján, Telefe continuó liderando la franja con 4,5 puntos, seguido del programa especial El Papa en Argentina, de eltrece, con Dominique Metzger desde la Basílica y Luis Otero junto a Silvia Martínez en el piso con 3,5 puntos y Telenueve con 1,9. También comenzó La mañana de Lape, con Sergio Lapegüe, en América, con 0,8.

El rating comenzó a subir con la Santa Misa frente a más de tres millones y medio de personas con un encendido total de 12 puntos, en donde A la Barbarossa lideró con un pico de 5,7 puntos, seguido por eltrece con 3,7. León XIV, el quinto Papa que llegó a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, destacó en su mensaje: “Queridos hermanos y hermanas, el último paso es el envío, tal como recibimos al finalizar la Santa Misa: el envío a la misión. ¡Vayan y anuncien, porque ‘no podemos callar lo que hemos visto y oído’! Vayan y evangelicen, anuncien la alegría del Evangelio con palabras y obras de bien. ¡Argentina, levántate y camina! Como nos dice San Agustín: ‘Ama y haz lo que quieras: si callas, calla por amor; si gritas, grita por amor; si corriges, corrige por amor; si perdonas, perdona por amor. Existe dentro de ti la raíz de la caridad; de dicha raíz no puede brotar sino el bien’“.

“La imagen de la Virgen de Luján que hoy nos acompaña llegó a estas tierras en una carreta y ya no quiso continuar su camino; se quedó para siempre con ustedes. El Sucesor de Pedro hoy debe seguir su misión en otros lugares, allí donde el Señor lo envía, pero quiere decirles que los lleva a todos en su corazón. Que Dios bendiga esta tierra de María Inmaculada, cuyo manto celeste y blanco se quedó en los colores de su bandera. Que los pueblos del norte con sus cerros y valles, del sur con sus imponentes glaciares, del este con sus ríos y selvas, y del oeste con sus cordilleras majestuosas, den gloria al Señor por tantos dones recibidos y, en su nombre, vayan y anuncien el Evangelio con alegría y gratitud”.

Pasadas las 14, tuvo lugar la ceremonia de cierre y despedida en el Aeropuerto Ministro Pistarini, en Ezeiza, junto al presidente Javier Milei. Con la mayoría de los noticieros en el aire, el encendido total de la televisión abierta subió a 15,8 puntos, liderando El noticiero de la gente de Germán Paolosky con 7 puntos, seguido de Mediodía noticias con 5. En tercer lugar quedó Intrusos con 2,3 puntos y detrás se ubicaron Telenueve con 1,3 y Canal Siete cosechó 0,2. La visita del papa León XIV movilizó a toda la Argentina; su mensaje caló hondo y la televisión abierta, con sus coberturas, estuvo a la altura de un evento histórico que quedará en la memoria de todos para siempre.