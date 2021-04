En un nuevo domingo de eliminación en MasterChef Celebrity, Daniel Aráoz se convirtió en el nuevo expulsado del certamen. A lo largo de una noche que presentó un desafío mucho más complejo de lo que parecía, los participantes debieron apelar a su creatividad.

MasterChef Celebrity: una prueba con sorpresa dejó afuera a Daniel Aráoz - Fuente: Telefe

La velada comenzó con un interrogante, cuando todos los famosos se encontraron con una campana sobre sus mesas de trabajo. Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis informaron que todos debían preparar un plato utilizando el contenido oculto, y que sin saber de qué se trataba, debían buscar en el mercado ingredientes que pudieran llegar a combinar con ese elemento del que aún no sabían nada. Finalmente, llegó el momento de levantar la campana, y en ese momento todos descubrieron que la campana escondía una banana. Algunas participantes como Georgina Barbarossa festejaron, mientras que otras como María O´Donnell miraron con desconfianza.

A lo largo de la prueba, muchos de los concursantes enfrentaron serias dificultades al momento de pensar preparaciones que incluyeran banana, pero Aráoz mostró desde el comienzo una marcada dificultad. Su opción fue inclinarse por una carne Tomahawk, y mientras cocinaba recibió la ayuda de Martitegui. Cuando el chef vio la bandeja con fragmentos de banana cuya cáscara no había sido removida, le advirtió: “Te va a quedar horrible, es como astringente”.

MasterChef Celebrity: el plato Daniel Aráoz no cumplió con el desafío sugún el jurado - Fuente: Telefe

Luego, llegó la instancia de las degustaciones, y el actor acercó su carne Tomahawk, acompañada de un salteado con vegetales y banana. Al momento de presentarlo, Aráoz dijo: “Lo elegí porque me entusiasmó, y también es un poco ir a lo seguro. Y tiene un salteado con el riesgo de la banana”.

Al probarlo el jurado se mostró conforme con el sabor, pero notó un error crucial, y fue que la consigna no estaba del todo cumplida. Donato fue el primero que tomó la palabra, y expresó que la banana no aportó nada, que incluso le daba “pastosidad a la verdura”, y concluyó: “No está bien lograda la tarea, quizá en tu cabeza cumpliste, pero no resulta”.

MasterChef Celebrity: Daniel Aráoz quedó eliminado de la competencia - Fuente: Telefe

Por su parte, Martitegui realizó una devolución muy similar: “En este plato desapareció la banana. De todas maneras, es de lo más rico que has cocinado, porque me parece que escuchaste mucho lo que te dijimos. Pero hoy tenías una tarea, y la sensación que me queda es que cualquier hubiera sido el ingrediente debajo de la campana, hubiera terminado en ese salteado”. Por su parte, Aráoz replicó: “Traté que la banana no invadiera todo. Honestamente, llega un punto en el que no sé qué decir”.

Al momento de la devolución, el jurado informó que el de Aráoz era el plato que menos se había acercado a la consigna, y de ese modo quedó eliminado de MasterChef Celebrity.

LA NACION