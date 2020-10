Xipolitakis sorprende cada programa con un plato diferente, siempre exitoso. Crédito: Gentileza Telefe

Otro concurso, otro reality, pero ella siempre es la misma. Vicky Xipolitakis nuevamente monopolizó la cocina de MasterChef Celebrity para hacer su show, entre ingenuo y calculador, pero siempre efectivo.

Trabajando en tándem con Claudia Villafañe, esta vez tuvieron que ponerse de acuerdo sobre el plato a preparar con una pared de por medio que no las dejaba verse las caras. Lo que para otros fue un dolor de cabeza, Vicky lo resolvió a su manera; es decir, a los gritos. Así "secó" los oídos de sus compañeros, y hasta los del jurado, que se lo hicieron saber a la hora de la devolución.

Su durante los 50 minutos que duró la realización del plato se la vio poco y nada, la griega aprovechó el momento de la devolución para desplegar toda su gracia. Así, luego de intentar infructuosamente comunicarse con Donato de Santis en inglés, reflexionó resignada: "Es que se nos mezclan los idiomas, somos 'políngüeles'. No, ¿cómo era? ¿'políglotes'?". La palabra que estaba buscando era políglotas. En su defensa hay que decir que intentó una justificación a su trabalenguas: "Es que yo hablo muy bien griego, mejor que el castellano. Por eso es que a veces se me traba. De chiquitita sabía hablar griego y no castellano, y de grande tengo daños colaterales".

Sin embargo, la performance de Vicky en el programa del miércoles llegó a su punto más alto cuando "tiroteó" al jurado Germán Martitegui quien, a pesar de sus modos, es el que mejor ha conectado con las integrantes femeninas del juego. "Te veo cómo lo mirás al chef -la buscó Santiago del Moro-, ¿de los tres con cuál saldrías a tomar algo?".

Xipolitakis comenzó a reírse nerviosa, pero finalmente reconoció: "Es lindo", para enseguida preguntarle: "¿Vos estás soltero?". Por primera vez en lo que va del certamen, el adusto Martitegui quedó descolocado, y sonrió. Se quedó sin palabras.

