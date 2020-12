Vicky Xipolitakis en MasterChef Celebrity

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de diciembre de 2020 • 00:39

Y sí, es raro. Las noches de Vicky Xipolitakis en MasterChef Celebrity pasan de lo bizarro a la ciencia ficción con una facilidad increíble. Será cariño, simpatía, o tal vez talento, difícil de saber. Y de entender.

En su regreso luego de la semana de repechaje, la ex "melliza griega" y sus compañeros tuvieron que enfrentarse a uno de los desafíos más difíciles en lo que va del programa: hacer una hamburguesa vegetariana, con guarnición y salsa vegana, adivinando los ingredientes a partir de una ya hecha.

De paladar sensible, Rocío Marengo, Fede Bal y Leti Siciliani anduvieron más que bien en eso de descubrir cada textura de su hamburguesa, El Polaco llevó las de ganar porque un beneficio previo le permitió obtener los ingredientes de la suya, y Vicky apostó a un cambalache de verduras, y en realidad la idea no fue mala porque, siendo vegetariana, muchas de esas cosas seguro tenía. El problema llegó con el paso de Germán Martitegui por su estación de trabajo y el descubrimiento de que su hamburguesa (a la que ella llamó "milanesa") tenía una legumbre y un cereal: "Esa hamburguesa lleva trigo burgol, no lo tenés porque no te diste cuenta. Yo agregaría semillas de girasol remojadas, hervidas o algo así, como para que le den un toque más 'cerealoso'", dijo el cocinero mientras ella lo miraba con cara de terror.

O por tiempo o por ganas, Xipolitakis no hizo caso al consejo, sino que directamente sumó a su preparación una buena cantidad de avena y listo. Mientras alistaba el mejunje, el jurado reflexionaba para sí: "Tiene la hamburguesa más difícil, agarró garbanzos y girasol y ahí está: como loca como siempre". Para peor, el trío de expertos insistió e insistió que el desafío se trataba de "replicar, imitar a la perfección" la hamburguesa original y no hacer solamente una opción rica.

Si toda la información previa fuera materia de apuestas, la pobre Vicky no tendría muchos números a su favor. Y sin embargo, por esas cosas de la vida y de la tele, a la hora de la degustación una catarata de elogios la colocaron en el balcón de los mejores de la noche, junto con El Polaco. Así, la mediática pasó al miércoles de beneficios y dio un nuevo paso rumbo a la final.