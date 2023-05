Masterchef: del comentario de Damián Betular sobre un plato a la eliminación de Agustín

escuchar

Llegó un nuevo domingo y con él una nueva gala de eliminación en MasterChef. El popular reality de cocina sigue adelante con cada vez menos cocineros en carrera, y durante la última jornada hubo otro expulsado. A las 22:30 puntual, Wanda Nara dio por iniciada la emisión, y saludó a los tres jurados especialistas, Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular. Luego ingresaron los participantes que debían luchar (o mejor dicho, cocinar) para no quedar afuera de la competencia, y ellos eran Agustín Sampietro, Estefania Herlein, Aquiles González Sviatschi, Antonio López, Rodolfo Vera Calderón, Candelaria Sorini y Daniela Kompel.

Delante de sus estaciones, los cocineros tenían una caja misteriosa, y Donato les explicó: “Hoy queremos que trabajen sobre un concepto diferente. Hay una frase que popularizó un arquitecto alemán que será el eje de la prueba, y que decía: “Menos es más”. Dicho eso, los participantes descubrieron que adentro de las cajas había varios ingredientes exóticos, que ninguno de ellos reconocía con exactitud. En esa instancia, Martitegui indicó: “En la caja misteriosa tienen once ingredientes, y un buen cocinero tiene que ser capaz de cocinar con aquello que se le asigne, y preparar un plato espectacular”. De ese modo, el jurado le ordenó a los chefs hacer un plato libre, pero para el que debían utilizar sí o sí todos los elementos, y Betular concluyó: “Son ingredientes muy especiales, y por eso hoy es muy importante que el plato que piensen sea realmente espectacular”.

Con más dudas que certezas, todos comenzaron a hacer sus platos procurando no dejar ningún ingrediente afuera. Pero el enfrentarse a sabores tan desconocidos, le supuso una gran dificultad a la prueba, y muchos de los chefs sentían que estaban en un territorio totalmente desconocido. Como es habitual, una vez superado el tiempo establecido, empezó la temida etapa de la evaluación.

Una degustación con todos los ingredientes

Preparados para probar los platos de los participantes, los jurados se ubicaron al frente y llamaron primero a Antonio, que llevó unas mollejas fritas, sobre las que Martitegui dijo: “La molleja me gusta, pero no así las papas ñame, que con ese tratamiento quedaron tipo cartón, y hubo un tema con las semillas de la guayaba, hay que sacarlas”. Luego Betular agregó: “Hay mucho trabajo en tu plato, pero hay que ver las proporciones, pero combina todo muy bien”. En segundo lugar se acercó Estefanía, que apostó por una milanesa de molleja, con resultados muy positivos. Primero Betular destacó: “Estoy muy contento que hayas podido recalcular. La salsa de yogurt, la milanesa de molleja, todo espectacular, muy buen plato”, mientras que Donato señaló: “Personalmente es una de las mejores presentaciones que he visto hasta ahora. Hay mucha textura, te felicito”.

Mollejas con kale y chips de papa ñame fue la apuesta de Aquiles, y Donato opinó: “Es una combinación ganadora en la boca, pero hay otros errores con el kale o el chip, que no aporta nada, pero me quedé contento con esta mezcla que hiciste con las especias y los aromas”. Por su parte, Martitegui consideró: “Se te quemó un poquito, es como si llegaras al asado tarde y te guardaron una molleja. Y el plato viene con el postre, que es la parte de los pomelos muy fresca”. En su devolución, Betular hizo una curiosa comparación: “Es como un champú dos en uno, los sabores están correctos, pero falta un hilo conductor, trabajemos en el concepto del plato”.

Rodolfo, que sufrió un accidente en el que se quemó las manos, acercó su plato que consistió en mollejas asadas con salsa de guayaba, y Martitegui le dijo: “La molleja está muy bien, pero hay dos problemas muy graves, y más para un domingo. Las semillas de la guayaba son extremadamente duras, y hay muchas, y el crostón ese de papa ñame está un poco quemado, y es bastante desagradable de comer”. Mucho más severo, Betular sentenció: “Con estos ingredientes se podría construir algo, pero acá no está hecho ni el pozo de la casa”.

Agustín llevó un puré de papa ñame y rábano picante con las mollejas marinadas en yogurt, y Donato aseguró: “Tremendo de sabor esa salsa de guayaba, pero después hay sabores muy separados. Hay como una pared entre el vinagre, el kale, y el quemado de la molleja que se siente, pero no hay una armonía”. Candelaria presentó unas mollejas fritas, y Martitegui la felicitó por su evolución, mientras Damián opinó: “El plato tiene que ver mucho en la estética, eso es un punto a mejorar de varios, de sabor está muy bien, es un plato para entendidos”. En el cierre, Daniela no recibió las mejores devoluciones por su preparación, sobre la que Donato consideró: “Dos errores: la papa, y la molleja quizá la hubiera cortado más abierta”.

Al momento de la devolución, el jurado convocó primero a Candelaria y a Estefanía, a quienes destacaron como los mejores platos del domingo , y Donato con tono celebratorio las elogió: “Yo miro los platos que hicieron, y no puedo dejar de pensar en el buen camino que están haciendo. Los platos de hoy reflejaron mucho de ese esfuerzo”. Luego pasaron la frente Antonio y Aquiles, y Martitegui expresó: “Dos platos a los que les falta un poco, no tengan miedo de ser los mejores, ustedes pueden”. Por último, Daniela, Rodolfo y Agustín quedaron en la cuerda floja, y Agustín fue el eliminado.

