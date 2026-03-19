Quién gana MasterChef Celebrity 2026

Con la primera mitad de la final ya transitada, los fanáticos del programa se preguntan quién ganará el concurso de cocina de famosos este jueves 19 de marzo. MasterChef Celebrity (Telefe) tiene a dos finalistas, Ian Lucas y Sofía “La Reini” Gonet quienes luchan por el primer puesto. Esta noche se sabrá quién tiene el primer lugar, aunque algunas encuestas por redes sociales marcan a Ian como el ganador de un equipamiento completo de cocina y comedor y 50 millones de pesos, los premios del programa.

Quién gana hoy la final de MasterChef Celebrity

Ian Lucas y La Reini se disputan el primer puesto de MasterChef Celebrity y cualquiera de los dos puede ganar.

La encuesta de Mundo Famosos da como ganador a Ian Lucas (Foto: Instagram @mundofamososok)

Sin embargo, en las redes sociales, los televidentes ya tienen a un favorito. La encuesta que hizo en Instagram la cuenta Mundo Famosos da como ganador, hasta el momento, a Ian Lucas con el 60 por ciento de los votos.

Aunque los fanáticos tienen a su preferido y harán campaña virtual para que el resultado final sea el que desean, habrá que esperar un par de horas más para saber quién levantará el trofeo y se unirá a la lista de campeones que ya integran Claudia Villafañe, Gastón Dalmau y Micaela Viciconte, ganadores de las ediciones anteriores.

La Reini e Ian Lucas, los finalistas de MasterChef Adrian Diaz Bernini

¿Cuál fue el desafío con el que compitieron Ian Lucas y La Reini en el programa de ayer?

Para la gran final de MasterChef Celebrity, Ian Lucas y Sofía “La Reini” Gonet debieron hacerle frente a un exigente desafío que dejará relucir todo su talento: preparar un menú de tres pasos con una temática o hilo conductor.

El jurado y Wanda Nara en la primera noche de final Adrian Diaz Bernini

El youtuber y la influencer tuvieron que preparar una entrada, un plato principal y un postre a elección en tan solo 120 minutos.

Cómo ver MasterChef Celebrity en vivo

Todo lo que hay que saber para ver en vivo MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity 2025 se puede ver en vivo por televisión en Telefe de domingo a jueves a las 21.15. A continuación, este es el número del canal en la grilla televisiva, según la distribuidora de cable:

DirecTV: canal 123 (1123 en HD).

Cablevisión / Telecentro: canal 12.

Flow: canal 10.

Telecentro Play: canal 12 y 1001 (según formato).

A su vez, también se transmite por streaming. Por un lado, está disponible por HBO Max, donde los episodios se emiten en simultáneo y luego quedan disponibles para verlos en cualquier otro momento después de su transmisión. Además, se puede seguir a través de YouTube y Twitch por Streams Telefe. En este caso, cuenta con la reacción en vivo de Grego Rossello y Nati Jota, junto a otros creadores que participan en la MasterChef Liga de Streamers.