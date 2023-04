Masterchef: el primer eliminado, y una salsa con un ingrediente impensado sobre el que Donato aseguró: “Le pusiste muchas ganas... de irte”

escuchar

A las 22:30, Wanda Nara dio comienzo a la primera gala de eliminación de MasterChef. En un clima de muchos nervios, Donato de Santis les dijo a los participantes: “Hemos pensado una prueba interesante para este domingo”, y Germán Martitegui opinó: “No estoy preparado para que se vaya nadie”. por su parte, Damián Betular dijo: “Nadie se quiere ir, pero irse primero es fuerte”. A continuación, los cocineros que estaban en la cuerda floja entraron al estudio, y ellos eran Agustín Sampietro, Juan Ignacio Feibelman, Emilio Falbo, Delfina Gayoso, Juan Francisco Moro, Estefanía Herlein, Micaela Bosio y Daniela Kompel.

Al momento de presentarles la consigna de la velada, quien tomó la palabra fue Donato: “Hemos decidido presentarles un desafío particular, algo que todos los argentinos, me incluyo, amamos aparte del asado, y perfecto para un día domingo: la pasta”. Luego Martitegui apuntó: “Van a tener tres minutos para ir al mercado, y sesenta para cocinar el mejor plato de pasta rellenas de su vida” , mientras Betular exclamó: “Alguien que se jacte de ser un buen cocinero, tiene que saber hacer una pasta rellena. Queremos un plato bien hecho, con buen sabor, bien presentado y que tenga un toque personal”.

Sin perder un instante, los participantes se dirigieron al mercado, y cuando empezaron con sus preparaciones, las dificultades no tardaron en surgir. Cada uno de los chefs seguía muy de cerca qué sucedía en las estaciones, con el fin de aconsejarle a los cocineros amateur. Sin embargo, los nervios no dejaron de traicionar a los cocineros, que cometieron errores en las proporciones de los rellenos, los ingredientes e incluso las formas de sus pastas elegidas.

Una noche de decepciones

Luego de pasados los sesenta minutos, Wanda Nara exclamó: “¡Manos arriba para todos!”, señal que el tiempo de preparación había llegado a su fin. Al momento de pasar al frente, el encargado de romper el hielo fue Agustín, con sus raviolones con relleno de ricota, panceta y pistachos, sobre el que Martitegui aseguró: “Hasta la forma de servir el plato me choca, está aceitoso, y la cebolla está cruda. Se nota que esta era la primera vez”. El segundo plato que los especialistas degustaron, fue el de Juan Francisco y sus triángulos rellenos de pollo, hongos y panceta, pero la recepción tampoco fue la mejor. Al dar su opinión, Betular comentó: “No es agradable al paladar, es como un relleno de almohadón, y eso no está bien”, mientras que Donato expresó: ”Rescatemos las cosas buenas: la pasta está delgada, la salsa no está mal, pero el agua extra hizo que se pase de cocción”.

Daniela y su Mante relleno de carne recibió grandes elogios. Al probarlo, Donato se emocionó cuando dijo que el plato le remitía a su casa familiar, y destacó: “Esto es alegría ”, a la vez que Martitegui agregó: “Visualmente es una alegría. El manejo de las especias está muy bien, creo que nunca habíamos comido Mante”. Por último, Betular concluyó: “Se siente la pasión, es un trabajo artesanal, te luciste”. Delfina, que propuso sorrentinos de jamón con distintos tipos de queso, no lograron entusiasmar a los especialistas, y Germán apuntó: “Para mí está crudo, el pesto está rico, y el relleno tiene buena intención pero está un poco aguado”.

Sorrentinos con seso en homenaje a su abuela fueron la elección de Emilio, que se mostró nervioso pero confiado en su preparación. Y al momento de las observaciones, Betular indicó: “A la pasta le falta cocción, tiene poca cantidad de relleno. A mí el plato no me convence” . Por su parte, Donato destacó: “Esta salsa es un poco demasiado para la sutileza de esta pasta, que necesitaba sentirse la cremosidad del seso. Te acercaste a un plato argentino con mucha historia, por eso te felicito, pero no tanto por cómo te salió. Buen intento”.

Micaela también se decantó por sorrentinos, pero con una combinación que resultó de lo más osada, con un relleno de hongos, cebolla y aceitunas, salteados en whisky, un ingrediente que se ganó el repudio de los especialistas. Y en la devolución, Donato apuntó: “Es un plato muy interesante, creo que le pusiste muchas ganas… pero muchas ganas de irte” , a la vez que Betular aseguró: “La salsa es para ponerla en un vaso con un hielo, y me la tomo un viernes”.

Muy confiado y seguro de un plato al que calificó como “hermoso”, los kreplaj relleno de Juan Ignacio prometían grandes resultados, pero Tegui fue lapidario: “El plato se ve muy bien, el sabor de la salsa está muy bien, pero la masa tiene un grosor como para un pastelito de membrillo. Pinta muy bien pero cuando llegas a la masa, es medio impresentable”. Estefanía eligió sorrentinos de jamón y queso, y Donato no se mostró satisfecho: “La salsa es muy pastosa, y el jamón y queso no es una gran sorpresa, pero por lo menos hay una buena cantidad de relleno”.

La mejor, y el peor

Los especialistas estaban más que disconformes. Apenas un plato les había gustado, mientras que consideraban que el resto de las propuestas en mayor o menor medida, habían sido fallidas. Incluso llegaron a arriesgar que hubieran querido eliminar a más de uno, pero luego de debatirlo, finalmente llegaron a un veredicto. Como era fácil de anticipar, los chefs destacaron a Daniela como la mejor, y Martitetegui le aseguró: “Fuiste la única luz de esperanza de esta noche. Nos sorprendiste con algo que requiere mucha práctica y mucha manualidad. Los tres estamos muy emocionados con el plato que presentaste”.

Luego Betular convocó a Delfina, Agustín, Estefanía y Juan Ignacio, a quienes les hizo serias advertencias, pero les informó que pasaban a la siguiente ronda. Finalmente entre Micaela, Emilio y Juan Francisco quedaba el posible eliminado, y luego de varios minutos de suspenso, los chefs informaron que Emilio se convertía en el primer eliminado de MasterChef.

