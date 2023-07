MasterChef: en una noche muy emotiva, Antonio fue eliminado y no pudo ser semifinalista

escuchar

MasterChef está a pasos de su esperada gran final. El reality de cocina se encuentra en su último tramo, y por ese motivo el eje de las pruebas resulta cada vez más complejo. Poco después de 22:30, Wanda Nara dio por iniciada la emisión, y saludó a los cuatro participantes en carrera, Rodolfo Vera Calderón, Antonio López, Estefanía Herlein y Rodrigo Salcedo. Con una decoración en la que había hongos en todas las estaciones, los chefs ingresaron al estudio y escucharon con atención las indicaciones de los especialistas.

El primero en tomar la palabra fue Donato de Santis, que comentó una particularidad de la jornada: “Durante la prueba de esta noche, vamos a pasar por sus estaciones y vamos a ir probando lo que están cocinando”. En ese momento, Germán Martitegui detalló: “Si encontramos un plato que está encaminado en técnica, ese va a ser seleccionado y va a subir directamente al balcón. Y por supuesto se va a convertir en el primer semifinalista de MasterChef”. Y luego, ese mismo chef exclamó: “Esta noche van a trabajar con uno de mis ingredientes favoritos, son increíblemente lindos, son los hongos. Estamos en presencia de casi la mayoría de hongos comestibles, y vamos a hacer shawarma de hongos”.

Acompañados de una vitrina en la que tenían todo tipo de hongos, Donato comentó: “Para la prueba van a tener setenta minutos, para lucirse con el mejor shawarma de hongos de su interpretación y fantasía” . Por último, Damián Betular concluyó: “Esta vez el desempate va a ser diferente, vamos a pasar por sus estaciones, vamos a ir degustando, y ahí vamos a tomar la decisión sobre quién va al balcón”.

El primer semifinalista

Los participantes no perdieron un minuto, y empezaron su respectivas preparaciones. El paso a paso era complejo, las dudas eran muchísimas y los jurados debían seguir muy de cerca a los chefs amateurs, que cometían numerosos errores ante la falta de práctica con los hongos. Sin embargo, la dedicación y esfuerzo de ellos era indudable, y no dejaban de prestar atención a las indicaciones, con el objetivo de entregar el mejor shawarma posible. Para colmo, y teniendo en cuenta que cada tipo de especie exigía una preparación distinta, los participantes se confundían y cocinaban los hongos de manera equivocada.

Cuando la prueba alcanza la mitad de tiempo establecido, Wanda anunció que era el momento en el que los jurados debían elegir qué participante subía al balcón, y garantizaba su lugar en la semifinal. De esa manera, los especialistas comenzaron a desfilar por todas las cocinas, mirando con atención las mesas de los cuatro chefs en competencia. Luego de observar detalladamente y probar las preparaciones en curso, Martitegui anunció: “Tenemos semifinalistas de MasterChef, ya hay alguien que tiene una base que está muy bien, y una shawarma que creemos que terminado, va a estar muy rico. Y el primer semifinalista de MasterChef 2023 es Rodolfo”. Con mucha alegría, ese participante subió al balcón, sin necesidad de terminar su plato.

El adiós a Antonio

Finalmente llegó la instancia de la degustación, y Estefanía fue la primera en llevar su shawarma. Luego de probarlo, Martitegui apuntó: “El agregado de palta al final, casi que salva al plato. El sabor de la marinada y los hongos está muy bien, le falta dorado, pero cortaste con mucha anticipación los hongos, así que están un poquito crudos. En definitiva, cumple algunos objetivos, pero le falta un poco más de onda”.

Por su parte, Antonio apostó por un shawarma en pan pita con salsa de yasgua, y Betular señaló: “Tengo un tema de sal. No sé si es la marinada del hongo, el baba ganush o qué, pero no termino de definir qué es lo que está salado”. En su turno, Donato consideró: “La salsa está correcta, pero no le siento los hongos. El baba ganush me empalaga demasiado y oculta el trabajo que hiciste en el shawarma”.

Por último le tocó el turno a Rodrigo, que miró con atención las expresiones del jurado al probar su shawarma. Finalmente, Donato observó: “Rescato que se sienten los hongos y que hay algo de crocantez. La salsa le aporta, me deja una buena sensación”.

Con los tres participantes al frente, y a la espera del veredicto final, los especialistas revelaron que el último eliminado era Antonio. Entre las lágrimas de sus compañeros y de Wanda, el joven salteño se despidió del reality agradeciendo la oportunidad, y prometiendo crecer en esa vocación que es la cocina.

