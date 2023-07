MasterChef: la temida prueba de los macarons marcó la expulsión de Daniela

escuchar

Poco después de las 22:30 comenzó una nueva gala de eliminación en MasterChef. El popular reality de cocina se encuentra en su recta final, y son solamente cinco los participantes que siguen en carrera. Y como es habitual a esta altura de la competencia, la noche empezó con una primera prueba, en la que se iba a definir al mejor de la semana. Esta vez, los que competían eran Estefanía Herlein, Rodrigo Salcedo, Antonio López y Daniela Kompel.

Al dar por iniciada la emisión, Damián Betular anunció: “Esta noche, ustedes cuatro van a tener que preparar un auténtico gazpacho. Se trata de una sopa fría, que tiene ingredientes básicos como tomate, aceite, pepino, vinagre, ajo y sal” . Luego de eso, Donato de Santis agregó: “El gazpacho es una preparación típica de España, más precisamente de Andalucía, y van a tener diez minutos para hacerlo”. Por último, Germán Martitegui concluyó: “En sus canastas tienen ingredientes extra que pueden utilizar para darle su toque personal. El ganador de este desafío, sube al balcón y se salva de la gala de eliminación”.

Al momento de la degustación, todos presentaron sus platos a la espera de la opinión de los especialistas. Los tres jurados probaron cada uno de los gazpachos, y Betular anunció: “El cocinero o cocinera que sube al balcón y se salva de la gala de eliminación es… ¡Estefanía!”.

La complejidad de los macarons

Con Rodolfo Vera Calderón uniéndose a la prueba de eliminación, Martitegui se refirió al gran desafío de la noche: “Llegó el día, hoy van a tener que preparar otro de los clásicos de MasterChef”. Y en ese momento, Donato señaló: “La prueba de hoy consiste en una réplica de estos macarons. En setenta minutos deben preparar seis unidades, y deben presentarlos en una cajita”. Por último Betular les aconsejó: “Tengo una buena noticia, y otra no. La buena es que van a tener la receta, pero la no tan buena es que la receta del relleno no la van a tener. La base de todos los rellenos siempre es una ganache con el sabor que le quieran dar. Ese sabor está en el globo de cada una de sus estaciones, y pueden cambiar de estación”. Luego de un breve ida y vuelta, finalmente los participantes eligieron quedarse en sus lugares.

Cuando empezaron a cocinar, Betular les recordó que hacer macarons es muy difícil, y subrayó: “Es ingeniería más que pastelería”. Durante la etapa de preparación, los participantes atravesaron muchos nervios. Antonio buscaba ser fiel a la receta, Rodolfo se obsesionaba con la aparición o no de la pollera en los macarons, Estefanía se mostraba segura al momento de probar una de sus piezas, y Rodrigo aplicaba mucha precisión en el armado. Finalmente Wanda Nara dio por iniciada la cuenta regresiva, y cuando llegó el momento de levantar los brazos, todos tenían listas sus cajas de seis macarons.

El primero en acercar sus unidades fue Rodolfo, y explicó: “Son de limón, con una ganache de chocolate blanco”, pero Martitegui le dijo: “Algo pasó con el relleno, se convirtió en una especie de malvavisco, más parecido a una galletita de limón que a un macaron”.

Luego pasó al frente Rodrigo, y presentó sus macarons de pistacho y chocolate blanco, sobre los que Betular apuntó: “Cuando pasé por tu estación, en la licuadora tenías una omelete, y pensé que iban a ser unos setenta minutos muy complejos para vos. Pero hiciste pollera, el macaron está crocante por fuera y cremoso por dentro, y aunque tengo mis dudas con la ganache, hay un buen trabajo”.

Daniela acercó sus macarons de arándano, y Donato evaluó: “Estamos frente a un macaron que quiso ser. El arándano quedó muy tímido, además de no tener su textura”. Antonio fue el encargado de cerrar la ronda de degustación, y Martitegui se mostró muy satisfecho: “Tienen la pollerita, están crocantes por afuera, te podés relajar. La ganache está muy bien”. Sin ahorrar sus elogios, Betular concluyó: “Están bien las tapas, la pollera, la ganache. Entiendo que la complejidad de la prueba de hoy y creo que te pudiste superponer a todo muy bien. Hoy te podés ir un poco más contento”.

Al momento de los anuncios, el jurado destacó a Rodrigo y a Antonio como los mejores de la noche, y con los otros dos participantes en la cuerda floja, finalmente la eliminada fue Daniela, a quien despidieron con mucha emoción.

