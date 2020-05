Brancatelli reconoció que lo indignó saber que Yanina Latorre habla con Alberto Fernández por Whatsapp Crédito: América TV

Yanina Latorre contó en Los Ángeles de la Mañana , que había tenido una charla por WhatsApp con Alberto Fernández y mostró las capturas de pantalla del diálogo virtual. La reveladora cercanía que tiene con el primer mandatario despertó la polémica, y Diego Brancatelli fue uno de los primeros en mostrar su indignación : "¡ Me voy a poner una peluca rubia para que me responda !".

En Intratables , Brancatelli reaccionó sin filtro cuando tocaron el tema: "Para mí Alberto le dio el teléfono al perro para que le responda. ¿Qué tipo de relación tenés que tener para hacerle semejante pregunta, semejante pavada?". Y luego confesó: "Por lo menos a ella le contesta, yo me canso de escribirle y no me responde".

Después arremetió contra Latorre y aseguró que "molestó" al primer mandatario con una "pregunta muy básica" sobre el nuevo permiso de circulación , y redobló la apuesta: " Lo traicionó y lo terminó perjudicando . Molestarlo para saber eso es faltarle el respeto al trabajo que está haciendo y mostrarlo es peor; eso te muestra lo peligrosa que es Yanina, nunca le escribas nada porque muestra todo".

Mientras Fabian Doman coincidía con sus argumentos, Brancatelli cerró filoso: "Me voy a poner una peluca rubia y sino lo put... porque a los que le hacen eso les contesta".

La charla de Yanina Latorre con Alberto Fernández

Latorre sorprendió a todos al revelar que tiene línea directa con el presidente. "Ayer me contestó. Le pregunté sobre el permiso nuevo, te lo muestro, pero no me expongas", le indicó a Angel de Brito , mientras el conductor leía el mensaje en voz alta: "Hola, buen día. Necesito que me saques de una duda sobre el permiso nuevo. ¿Qué hago si tengo dos trabajos?".

La respuesta de Fernández no tardó en llegar: "Vos sacás un permiso por periodista, con ese permiso te movés libremente", le explicó. Sin embargo, Latorre pidió más precisiones: "Pero te pide empresa y CUIT. Yo trabajo en Clarín y Radio Mitre". El conductor continuó y leyó el final de la charla con una broma de Fernández: "Sacalo con una de las dos y con eso te movés libremente. Si te paran, decí que vas de parte mía ".