Yanina Latorre reveló las charlas que mantiene con Alberto Fernández por WhatsApp Crédito: Twitter

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de mayo de 2020 • 13:33

Este martes, en Los ángeles de la mañana , mientras debatían si Jimena Barón había roto o no la cuarentena para pasar su cumpleaños junto a su ex, Daniel Osvaldo , Yanina Latorre sorprendió con una revelación: tiene línea directa con el presidente Alberto Fernández .

"Jimena Barón rompió la cuarentena. Tenés el permiso de traslado [para llevar a su hijo Morrison a la casa del exfutbolista], pero no te podés quedar a dormir. Si cada uno va a dormir a la casa del novio, la voy a mandar a mi hija Lola hoy. No podés ir a cenar a la casa de la gente", opinaba Latorre indignada por la decisión de la autora de "La cobra" de pasar todo el fin de semana en la casa de su ex.

Mientras Mariana Brey la defendía argumentando que no se trataba de una mudanza, sino que fue por su cumpleaños y a pedido de su hijo, la periodista deschavó a su compañera al comentar que sería lo mismo que va a hacer ella para el cumpleaños de su madre Dora. "¿O sea que Yanina no puede festejarle los 80 a su madre?", preguntaba al aire exponiendo a su archienemiga.

"No lo voy a hacer. Lo que me molesta de esto es la impunidad de Jimena Barón, que encima lo sube a sus redes sociales", arremetió la mujer de Diego Latorre. Y enseguida, explicó sus intenciones respecto al cumpleaños de su madre: "Mi mamá es una adulta mayor, tiene 80 años y tengo permiso para ir a verla", señaló.

Enseguida, su discurso fue interrumpido por Ángel de Brito que -a modo de broma- lanzó: "Preguntale a Alberto si Barón rompió la cuarentena, vos que sos amiga". Sin creer que la mediática se iba a animar, el conductor del ciclo se sorprendió doblemente al aire cuando su panelista no sólo agarro su teléfono para escribirle, sino que le confesó que hablaba siempre con el Presidente.

"Ayer me contestó. Le pregunté sobre el permiso nuevo... Te lo muestro, pero no me expongas", indicó la rubia mientras De Brito leía el mensaje en voz alta: "Hola, buen día. Necesito que me saques de una duda sobre el permiso nuevo. ¿Qué hago si tengo dos trabajos?", preguntaba la panelista de LAM en el mensaje enviado por WhatsApp.

La respuesta de Fernández no tardó en llegar: "Vos sacás un permiso por periodista, con ese permiso te movés libremente", le explicó. Sin embargo, Latorre pidió más precisiones: "Pero te pide empresa y CUIT. Yo trabajo en Clarín y Radio Mitre". Sin casi poder creer la paciencia de Fernández para contestarle cada una de sus dudas, el conductor continuó con el final del mensaje, que terminó con una broma de parte del mandatario: "Sacalo con una de las dos y con eso te movés libremente. Si te paran, decí que vas de parte mía", frase que acompaño con un emoji sonriente.

Tras agradecerle por la respuesta, Yanina redobló la apuesta y lo terminó invitando a sus vivos de Instagram, ocurrencia que despertó la risa de todos los presentes en el piso. "Fui a la fuente, por algo soy la uno. Ahora, ¿qué le tenía que preguntar? Ah, lo de Jimena Barón", remató mientras simulaba estar escribiendo un mensaje de WhatAspp.