La emoción de Mike Amigorena: "La paternidad me puso más sensible"

Mike Amigorena contó cómo el embarazo de su novia, Sofía Vitola, modificó su manera de ver el mundo

Hace unas semanas nos enteramos de esta gran noticia: Mike Amigorena va a ser papá. A los 47 años y junto a su pareja Sofía Vitola, el actor espera a su primera hija, y está feliz.

Invitado al piso de Intrusos y en una entrevista súper íntima, el protagonista de Cabaret habló de todas las emociones y miedos que se despertaron en él tras enterarse de esta noticia, y aseguró que la paternidad le llegó en el momento indicado. "Hace dos años que estaba como 'disponible' para ser padre, decía: 'Si viene, bárbaro'. Y ahora lo estoy esperando con mucha felicidad. Estoy abocado a este ser, aunque sé que me va a costar ser padre. Ahora me doy cuenta que todo lo que hice en mi vida era para prepararme para este momento", relató con tono reflexivo.

Mike Amigorena: "La paternidad me puso más sensible" - Fuente: Intrusos 04:48

Luego, visiblemente emocionado, contó cómo se enteró de la noticia. "Yo estaba en los ensayos de Cabaret y Sofía me llamo por teléfono muy contenta, aunque con un poquito de miedo. Desde ahí, a partir de ese llamado, ya tuve una postura contenedora hacia ella. Quizá en otro momento me hubiera asustado", confesó el futuro papá, que no quiere perderse ni una ecografía y le habla a la panza todas las noches.

Con una nena en camino y ya pensando algunos nombres -"va a ser uno solo y cortito, algo que tenga personalidad"-, Mike habló de todos los cambios y sensaciones que le generó esta llegada: "Me emociona todo, vivo emocionado todo el tiempo. No sé si se conecta con mi niño interior que me dice 'no me dejes', mientras que el adulto dice: 'sí, te voy a tener que sacar tiempo'. Es un tema que vengo domesticando hace mucho, porque si le dejo todo el lugar al adulto hago agua. Mi niño me mantiene unido a lo lúdico, a la creatividad", indicó.

Siguiendo con el tema de los miedos, el músico confesó que le preocupa el país que le va a dejar a su hija. "Me entristece el contexto en el que estamos. No puede ser que no tengamos la capacidad de solucionar nada hoy, en 2019. Eso me da desesperanza. Uno tiene que gestar criaturas que vengan a darle tranquilidad al mundo, los vínculos es lo único que nos va a salvar. La solución no es tener, sino dar", opinó Amigorena. Y en cuanto a la crianza de su primogénito, aclaró: "Haré lo que pueda como padre, pero intentaré que no haya tabúes, mostrarle cómo son las cosas realmente".

Mientras que sigue con su obra de teatro hasta diciembre y está preparando su próximo show en La Tangente para presentar su nuevo disco, Mike explicó su decisión de no hacer televisión por un tiempo, ya que quiere dedicarse de lleno a la paternidad. "Con Sofi estamos más pegados con esto del embarazo. Ya no duermo solo, estamos todo el tiempo juntos. Vivíamos en casas separadas pero ahora ya no", confesó sorprendido a sí mismo de su decisión. "Yo nunca fui partidario de estar todo el tiempo pegado con una pareja, pero bueno... No sé qué me pasa".