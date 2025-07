La cena de los tontos: ¿sale Mike Amigorena y entra Gustavo Bermúdez?

En un año sin ficciones y sin grandes estrellas en la televisión de aire, los programas de espectáculos comenzaron a poner sus ojos en el teatro. Así, este viernes, en Intrusos, posaron su mirada en lo que ocurre sobre los escenarios y tras bambalinas. Concretamente, en lo que sucede entre los miembros del elenco de uno de los éxitos de la cartelera teatral. “Siempre se supo que desde el estreno de La cena de los tontos, una de las obras que lidera la taquilla en Avenida Corrientes, había muy mala onda entre Mike Amigorena y Martín Bossi. La cosa termina con la salida de Mike del proyecto, para ser reemplazado por otro actor”, comenzó asegurando hoy Rodrigo Lussich.

La cena de los tontos protagonizada por Martín Bossi, Laurita Fernández y Mike Amigorena Gentileza

“Nosotros hicimos un móvil fallido, en el que Mike dijo que era una obra para ir a ver en pareja y Bossi dijo que no, que era para toda la familia. Eso pasó en el mismo móvil. Cuando vos estás vendiendo un proyecto con buena onda, ese día nosotros ya percibimos algo”, sumó Adrián Pallares. Y agregó: “También supimos en su momento que había diferencias creativas con Guillermo Francella, uno de los productores ya que tiene los derechos para hacer la obra en la Argentina”.

“Lo que él quería, después de ver los ensayos, era que no lo mostraran mucho en los carteles porque no le había gustado lo que vio”, retomó Lussich. E inmediatamente, su compañero en la conducción del programa disparó que el nombre que suena como reemplazante del protagonista de Los exitosos Pells es el de Gustavo Bermúdez, uno de los mejores amigos de Adrián Suar, otro de los productores de la obra.

Y luego de que Andrea Taboada catalogara la situación de “muy extraña”, la producción puso al aire las imágenes en las que, el jueves por la noche, a la salida del teatro, el movilero del programa fue a preguntarle a Amigorena qué pasaba. Allí, se lo veía al actor rodeado de personas, saludando y tomándose fotos, con una gran sonrisa. “¿Cómo me voy a ir? ¿A dónde me voy a ir? ¡Ni en pedo! ¿A vos te parece que renuncie a esto? No sé de dónde salen los rumores; será que no hay noticias”, respondió el actor, que también negó con la misma efusividad las versiones de que la relación entre los miembros del elenco no sería buena. “Con mis compañeros nos cagamos de risa de todo esto”, aseguró.

Mike Amigorena desmintió que haya renunciado a La cena de los tontos Fabián Marelli

Sin embargo, una vez finalizada la entrevista, los conductores insistieron en que Bermúdez ya había sido elegido. “Los contratos vencen el 31 de julio. Se le renueva a todo el elenco, menos a Mike Amigorena”, reiteró Pallares. “Bossi está acostumbrado a encabezar solo. Con Fernando Dente tuvo mucha suerte en Kinky Boots porque es un muchacho tranquilo, a pesar de que también hubo rumores. Creo que debe costar compartir un protagónico con Martín”, señaló Lussich.

Suena fuerte el nombre de Gustavo Bermúdez para reemplazar a Mike Amigorena, aunque aun oficialmente no quieren brindar ningún detalle Star+

Según pudo averiguar LA NACION, efectivamente en julio se terminan los contratos y es el momento de tomar algunas definiciones, como por ejemplo si sigue todo el elenco o no, incluido por supuesto Mike Amigorena. En cuanto, a la relación entre los protagonistas masculinos, ellos nunca lograron congeniar sus personalidades, razón por la cual no terminaron de llevarse del todo bien y con el paso de las funciones eso no mejoró. De alguna manera se espera que la obra, que es la tercera en recaudación, detrás de Rocky y La Sirenita, con el posible cambio de protagonistas y el runrún generado, pueda mejorar aún más su performance en cuando a la venta de entradas.