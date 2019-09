Frente a los rumores que insisten con un inminente retiro televisivo, Mirtha Legrand rompió el silencio Fuente: Archivo

26 de septiembre de 2019 • 18:36

Sin dudas, este año es uno de los más difíciles para Mirtha Legrand. A nivel personal, la pérdida de su hermano el cineasta José Martínez Suárez fue un gran golpe para ella, un golpe del que aún no se ha podido recuperar. A nivel profesional, varios comentarios "desafortunados" la han convertido en blanco de críticas en los medios y en las redes sociales. A todo esto, en los últimos días se sumó un nuevo rumor, que asegura que la diva de los almuerzos se retiraría de la televisión.

"Este año ha habido cosas buenas también, pero lo peor ha sido la muerte de mi hermano. Estoy muy triste. Me cuesta mucho recuperarme", le confesó notablemente angustiada al cronista de Pamela a la tarde, mientras se dirigía a un evento benéfico en el Hotel Alvear.

Y en cuanto a sus programas y todo lo que se generó a partir de ellos en el último tiempo, reconoció: "Este año fue excelente, excepto por dos pifiadas mías que no debí decir nunca". Frente a la intención del periodista de indagar sobre el tema y saber si finalmente iba a invitar a los candidatos presidenciales, la conductora aclaró: "No sé. Por ahora no pero probablemente sí. No quiero hacer más declaraciones porque después lo tergiversan y paso muy malos ratos. La pase muy mal con todo lo que se dijo", agregó en referencia a cuando tildo al presidente Mauricio Macri de "fracasado", entre otros hechos más.

Sin embargo, la pregunta más esperada llegó casi al final de la entrevista cuando el notero indagó sobre su continuidad en la pantalla chica. "¿Es cierto que deja la televisión?", disparó sin filtro. Tras negarlo y sorprenderse por el rumor, Mirtha aclaró: "No, en absoluto. ¿De dónde salió eso? Todo depende de mí. De hecho, mañana tengo una reunión con Adrián Suar, Pablo Codevilla y Nacho Viale. Está todo excelente, mejor que nunca en Eltrece", señaló para tranquilidad de sus seguidores.