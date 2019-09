Mirtha Legrand: "Desde que murió mi hermano me afectó muchísimo"

Fuente: Archivo

15 de septiembre de 2019 • 01:13

Pasó solamente un mes desde el día en que murió el cineasta José Martínez Suárez, y a pesar de que ya volvió a trabajar con normalidad, su hermana Mirtha Legrand todavía sigue muy triste por la pérdida. Este sábado a la noche, la diva reconoció que la situación la tiene mal.

"Estoy un poco así porque me duele la garganta. No me duele la garganta, estoy afónica", comenzó disculpándose ya casi sobre el final del programa. "Desde que murió mi hermano me afectó muchísimo, muchísimo", expresó con angustia.

La Chiqui no es la única que se encuentra en estado de shock por el fallecimiento, su hermana gemela Goldie también está así. "Nos afectó a mi hermana y a mí muchísimo. Somos grandes los tres, y hemos vivido muchos años juntos. Un amor fraterno maravilloso. Él era un ser extraordinario", agregó.

Josecito, tal cómo le decían sus hermanas, murió el 17 de agosto al mediodía en la clínica CEMIC, donde se encontraba internado en terapia intensiva luchando contra una neumonía infecciosa. Tenía 93 años y era un gran director de cine responsable de éxitos como El crack y Dar la cara, maestro de Juan José Campanella y Lucrecia Martel, y responsable del Festival de Cine de Mar del Plata entre 2008 y 2018.

Al comienzo del programa, Mirtha ya había tenido un minuto emotivo al recordar a su fallecido esposo, Daniel Tinayre. "Hoy hubiera cumplido años un ser inolvidable, mi marido, el padre de mis hijos. El tiempo pasa pero el amor queda".