Mónica Ayos, sobre su personaje en Maradona: Sueño bendito: “Puede ser un mix, pero también puede ser Yuyito González”

Con mucha simpatía y sin entrar en polémicas, Mónica Ayos habló del personaje que le tocó interpretar en Maradona: sueño bendito. Rubia, de rulos, imponente y de nombre Yayita, Ayos no afirmó ni desmintió que se tratara de Amalia “Yuyito González”, novia de Guillermo Coppola durante sus primeros años con el Diez, pero reconoció que la llamó hace pocos días para charlar del tema y que las coincidencias son muchas. “Puede ser un mix, pero también puede ser Yuyo”, dijo este martes, en diálogo con Intrusos.

Desde Miami, donde está de vacaciones luego de terminar las grabaciones de un nuevo proyecto, Ayos contó que en 2019 viajó a Nápoles para grabar la serie basada en la vida del futbolista. “¿Ustedes vieron que hay pedazo de actores que hicieron participaciones super chiquitas? Para mí era un gol de media cancha, valga la redundancia, viajar y hacer esta participación, por más pequeña que sea”, reveló.

Luego, habló con más detalles del personaje que le tocó. “Los personajes principales sabemos que son Diego, Claudia, su manager, sus padres, sus hijas y las personas que fueron cambiando las fichas en el destino de Diego, igual que Diego en la vida de ellos. Después la periferia es un mix de muchos”, explicó. “ Cuando gestionaban los personajes de mujeres de distintas escenas que no sabían bien quienes eran, por ahí lo que quiso hacer por ahí [Alejandro] Aimetta es un mix. El mío por ahí es un mix, pero es un poco más claro ”, agregó.

Tráiler oficial de Maradona: Sueño Bendito - Fuente: Amazon

Si bien Mónica contó que nunca le dijeron específicamente a quien iba a representar, contó que la misma serie da pistas claras: “No me dijeron exactamente, pero dice ´la participación especial de Mónica Ayos como Yayita´. Entonces al verla junto con Coppola se supone que puede ser un mix, pero también puede ser Yuyo”,

Con el objetivo de evitar problemas, Mónica confió que antes de que salieran los episodios en donde aparece al aire la llamó a Yuyito. “La puse en autos de que esto se grabó en septiembre, en Nápoles”, destacó, y contó que lo hizo porque en un momento la expareja de Coppola pensó que se había hecho antes y que Mónica, al cruzarse, no le había contado. “Igual ella muy ubicada, siempre diciéndome ´vos no tenías por qué decirme´. De todas maneras, yo en ese momento no tenía la data exacta, pero se lo hubiese comentado al pasar. Igual ustedes saben que los contratos de confidencialidad son leoninos y yo los respeté siempre a rajatabla”, completó.

Consultada por las reacciones de Claudia Villafañe y las dos hijas que tuvo con Maradona, Dalma y Giannina, Mónica contó que no tiene relación y también buscó evitar la polémica. “Me parecen divinas. Claudia me parece una genia, una tipa super fuerte. Creo que alguna vez hablé por teléfono, pero hace mil años, cuando ella era productora de teatro. Alguna vez me llamó para trabajar y yo ya estaba en otra y no podía. Pero muy buena onda siempre”.

Luego de contar que ella no conoció al Diez, la actriz explicó que sí lo hizo su hijo, y repasó la divertida anécdota. “Todos tenemos una anécdota con Diego y en mi familia la tiene mi hijo Federico, que era muy chiquito y él le regaló la camiseta, se sacó una foto y es la foto que él tiene autografiada… Le regaló la camiseta de Boca y la anécdota es que Fede es de River, pero igual la tiene”.