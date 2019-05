La bailarina se mostró muy conmocionada por su enfrentamiento con Aníbal Pachano Fuente: Archivo

Ahora que el "Súper Bailando" irá también los días jueves, la producción de ShowMatch ha decidido volver a una vieja práctica: grabar los martes el programa una vez terminado el vivo, de modo de no complicar a las figuras que, por ejemplo, tienen compromisos teatrales previamente asumidos. Por eso, ya es de público conocimiento lo que se verá esta a la noche: un duro enfrentamiento entre los integrantes del BAR y Mora Godoy.

Según lo que se adelantó en Los ángeles de la mañana, mientras que Aníbal Pachano acusa a la bailarina de haber utilizado términos despectivos para referirse a él, a Flavio Mendoza y a Laura Fidalgo, Godoy niega rotundamente el asunto y acusa de violento al coreógrafo.

"Yo no dije nada, además estaba con mi hija y con mi sobrino", aseguró la bailarina de tango en el ciclo matutino de Eltrece. "¿Estás con ánimo de dar marcha atrás y poner paños fríos?", quiso saber el conductor, Ángel De Brito. "Yo no pienso ensayar ni hoy ni mañana. Hoy no tengo ganas de nada. Me parece que fue un maltrato innecesario. Tengo un contrato para viajar en diciembre a China y voy a pedir que me lo adelanten", respondió ella. "Es tristísimo de parte de él que, a esta altura de su vida y con todo lo que vivió, hable así. Cuando te pasan cosas fuertes, te da un aprendizaje, pero a él le quedó la violencia", dijo sobre Pachano.

"¿Qué podría revertir esta situación?", preguntó la panelista Karina Iavicoli. "El sueño lo voy a cumplir porque lo paga mi empresa. A la coach y a Cristian (Ponce, su partenaire) les pago el cachet de todo el año. Así me planto, imaginate cómo estoy. En este momento, se fue todo de las manos. Todo tiene un límite. No me llamó nadie de producción y yo tampoco llamo porque no me interesa", señaló.

"Los gritos que se comió mi hija, que se ven en el video, es algo que no se revierte. Mi nena de 11 años hace 24 horas que no habla por el nivel de maltrato. Ayer la encontré en su pieza viendo los programas y se los tuve que apagar. No está bueno. Es una burla y un maltrato permanente", reveló Godoy, que por estas horas evalúa qué hacer con su continuidad en el programa.