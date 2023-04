Mora Godoy habló sobre la denuncia contra Jey Mammon: “Que no sea un chivo expiatorio para tapar la trata”

escuchar

Mora Godoy se sumó a la serie de artistas y personajes famosos que opinaron acerca del caso Jey Mammon y sorprendió a más de uno. La bailarina, que se encuentra en medio de un proyecto laboral de importantes magnitudes, apuntó a la mediatización de la denuncia de abuso sexual que Lucas Benvenuto le realizó al conductor tres años atrás y la cual prescribió hace dos. “Que no sea [Jey] un chivo expiatorio para tapar la red o la trata”, apuntó

Mora Godoy opinó sobre el caso Jey Mammon (Fuente: Audio - Radio Rivadavia)

En diálogo con Pablo Montagna en Radio Rivadavia, Godoy utilizó términos tajantes al brindar su mirada acerca de la acusación contra Jey Mammon. Esta no es la primera vez que la bailarina realiza un descargo público sobre un tema tan polémico y que comprende a una figura del espectáculo. En una anterior oportunidad se unió al resto de famosos argentinos que pidieron Justicia por Fernando Báez Sosa. Ahora, sobre la situación que planteó Benvenuto, señaló: “Me da muchísima tristeza todo lo que pasa. El medio muchas veces te sube y después te baja. Creo que para eso está la Justicia”.

En tanto, apuntó a los medios de comunicación y la razón por la cual tomó la decisión de no meterse de lleno en el mundo de la farándula. “Yo no creo mucho cuando te abrazan porque después viene el trompazo. Yo nunca me la creí en nada porque después, tarde o temprano, te viene el trompazo”, aseveró.

“Es un tema muy delicado, sensible y trágico”, reflexionó Godoy y remarcó: “Así como se dejó de hablar de la banda que tiene que ver con la trata porque hay muchos nombres de políticos y empresarios, que no sea [Jey] un chivo expiatorio para tapar la red o la trata, o muchas cosas que pasan y que siguen pasando”.

Antes de finalizar con su opinión, hizo hincapié en que esta denuncia excede a Jey Mammon: “La Justicia tiene que ser para todos. Hay muchas cosas para denunciar y todas tienen que ser juzgadas”.

El proyecto laboral de Mora Godoy que la aleja del país

Tras la opinión que dio acerca del escándalo que envuelve a Jey Mammon, inclinó la conversación en dirección al espectáculo que brindará en distintos puntos de la Argentina. Con entusiasmo adelantó que hará gira por el país con el espectáculo: “Mora Godoy 20 años”.

Mora Godoy anunció que hará una gira por todo el país (Fuente: Instagram/@moragodoytango)

“Es muy emotivo el espectáculo. Muy arriba, no para un segundo”, aseguró Godoy y remarcó que planea salir del país con el objetivo de llevar su proyecto a otros teatros del mundo. “Estoy siempre en la búsqueda de estar a la vanguardia y de tener algo distinto para mostrar. Para nosotros fue muy duro y fuimos de los más golpeados porque nosotros con el Tango atraemos mucha divisa en dólares”, especificó y recordó el momento más duro que atravesó la industria artística con la pandemia. “Vamos a hacer varias funciones en el interior del país, mucho show privado. Y vamos a salir al exterior, que está muy golpeado”, concluyó.

LA NACION