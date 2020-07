Cantando 2020: Nacha Guevara adelantó que tendrá un "uniforme" para su rol de jurado Fuente: Archivo

24 de julio de 2020 • 15:33

A punto de volver a la televisión con el Cantando 2020, Nacha Guevara charló con Los ángeles de la mañana y, tras contar detalles de lo que será esta nueva edición del reality de famosos, opinó de sus compañeros de jurado y anticipó cómo será su particular outfit para el certamen.

Mientras aseguró que la producción del programa está tomando todos los recaudos necesarios para trabajar en plena pandemia, la artista confesó que dudó en aceptar la propuesta debido a su carácter de paciente de riesgo. "Hay cuidados para todo el mundo porque están siguiendo todos los protocolos y más. En mi caso personal, tengo factor de riesgo así que hay cuidados especiales. Lo hemos hablado mucho, fue una de las cosas que me hizo dudar al principio de hacerlo o no, pero le buscamos la vuelta y voy a estar muy cuidada", expresó vía skype.

En cuanto a cómo será la dinámica en el estudio, advirtió: "Estamos protegidos porque vamos a tener vidrios a los costados. Estoy muy contenta que vamos a estar de frente los jurados, eso lo venía pidiendo desde hace tiempo y por cuestiones técnicas no se podía pero ahora cuando lo vi dije 'qué alegría' porque es distinto, cambia la mirada, la relación con los que participan".

Tras asegurar que sus devoluciones se basarán principalmente en cómo cantan los participantes, aunque "después vendrán otras cosas como la actitud, la simpatía y la evolución de cada pareja", la actriz opinó sobre sus compañeros de jurado. "Con Moria [Casán] ya somos como hermanas. A Pepito [Cibrián] lo conozco de toda la vida. Tiene 40 años de carrera. Hemos compartido alguna comida pero trabajo nunca. Karina La Princesita me resulta interesante, tiene una personalidad que creo que nos va a sorprender", indicó.

Por último, y antes de despedirse, Guevara reveló una sorpresa que tiene planeada para este nuevo ciclo: "Este año, debido a todo lo que sucede, al protocolo, a los asistentes que no podés tener cerca y no te pueden traer la ropa, que hay que desinfectar y devolver, voy a tener un uniforme. Cuando me sienta más segura o para ocasiones especiales, haré un look diferente pero si no me voy a manejar con un solo look".