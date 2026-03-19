Nick Sícaro, de Gran Hermano: la muerte de sus padres, el refugio que encontró en su hermano y su amistad con Ian Lucas

El último eliminado del reality show comparte algunos de los momentos más difíciles de su vida

Para LA NACION Martín Fernández Cruz Escuchar Nota

Lejos de ser un anónimo, antes de entrar a Gran Hermano, Nicolás “Nick” Sícaro era una figura muy conocida en el mundo de las redes sociales y YouTube. Íntimo amigo de Ian Lucas, Nick supo encontrar un lugar propio, luego de muchos años de esfuerzo y persistencia. Y en una charla con LA NACION, el participante del reality habló sobre su infancia y el doloroso momento familiar que atravesó hace pocos años.

-¿Cuál es el balance de tu paso por Gran Hermano, sentís que te fuiste antes de tiempo?

-Sí, la verdad es que obviamente quería quedarme en la casa. Jamás pensé que me iba a ir el lunes, yo sentía que no era mi momento de irme.

-Vos tenés mucha presencia en redes, ¿pensás que eso te jugó a favor?

-Yo siento que eso siempre suma. No mezclo las cosas nunca, yo entré a la casa para jugar y para ganar un público nuevo, para que vean cómo soy yo y mi juego. En ningún momento lo pensé así, porque toda la carrera que hice antes, quise separarla un poco, aunque igual sentía que un poco iba a sumar.

-¿Pensás que había un público nuevo para conquistar, que era el de Gran Hermano?

-Hay un público muy fiel que consume el formato de Gran Hermano, y a ellos era a los que quería llegar, eso era lo que tenía en mente. Yo tengo mi público que me mira por lo que soy yo, por lo que vengo siendo y por el aguante que me hacen siempre. Pero sí, Gran Hermano tiene un público muy fiel al que por ahí ninguno hubiera llegado sin la casa.

-Vos sos muy amigo de Ian Lucas, ¿cómo nació esa relación?

-Él es mi mejor amigo. Hace mucho tiempo que somos hermanos, y trabajamos juntos hace seis, siete años. Desde 2019 que grabamos juntos para Youtube, y después en 2020 nos mudamos juntos, empezamos a trabajar, armamos un equipo para esa red e incluso viajamos juntos a México. Ya hace más de dos años que compartimos shows por Latinoamérica.

-Y viéndolo a Ian en MasterChef Celebrity, ¿fantaseás con la posibilidad de participar en un reality de ese tipo?

-Sí, la verdad que a mí siempre me gustó ese formato, me parece increíble. Aparte me gusta mucho cocinar, me gusta mucho competir así que obviamente siempre lo tuve en mente. Me encantaría algún día poder formar parte de ese formato. Y con respecto a Ian, siento que le fue increíble, yo lo acompañé mucho en su proceso. Pero a raíz del aislamiento en Gran Hermano, no pude ver mucho lo último que pasó.

-Tenés una historia familiar muy difícil y en muchos momentos tuviste que hacerte fuerte. ¿Qué nos podés contar de tu niñez?

-Mi infancia fue muy linda gracias a mis papás. Pero lamentablemente por un tema económico, nos tuvimos que ir a vivir a Estados Unidos. Estuvimos mucho tiempo afuera y después volvimos a la Argentina; igual mi infancia fue buena. Aunque por otro lado fue dura porque lamentablemente cuando volvimos al país, no nos pudimos acomodar económicamente. Entonces a partir de los 16 años empecé a trabajar para poder tener mi plata y comprarme mis cosas.

-¿Y en qué momento decidiste apostar por generar contenido?

-Eso pasó cuando empecé con mi carrera. Desde muy chico que soy músico por mis papás, porque tengo una familia en la que todos son músicos. Así que a los 18 me vine a vivir a Buenos Aires, porque yo estaba en Pinamar, que era donde nos instalamos cuando volvimos de Estados Unidos, por decisión de mi papá. Pero decidí irme de casa para perseguir mis sueños y mis objetivos, y por eso me mudé a Buenos Aires para trabajar. Primero trabajé en un local de ropa, a la vez hice modelaje, después empecé teatro y también tuve una banda. Hasta que después abrí mi canal de Youtube y ahí empiezo a meterle énfasis a eso. Y a partir de 2020, gracias a Dios, pude vivir al cien por ciento de lo artístico y enfocarme en esto que es muy difícil de hacer.

-¿Cómo es la relación con tu hermano?

-Mi hermano es más grande que yo, me lleva un año y diez meses. Gracias a Dios lo tengo a él, que es el amor de mi vida. Gracias a mi hermano pude atravesar todo lo feo que me pasó en 2019, con el fallecimiento de mi papá, y quien también es el amor de mi vida. Y tuve que atravesar eso desde muy chico, y la verdad es que fue muy feo. En 2023 fue la muerte de mi mamá y sucedió lo mismo; con mi hermano pasamos todo juntos. Nosotros no tenemos más familia, entonces la familia que tengo la elegí yo, y son mis amigos y sus parientes. Y estamos muy felices con mi hermano de que eso sea así. Así que estoy contento, y aunque todo lo que pasé fue muy duro, también nos hizo más fuertes.

-¿Qué sentís que te enseñaron y te siguen enseñando tu papá y tu mamá?

-Ellos son muy importantes en los principios y los valores que tengo. Yo siento que mis viejos nos educaron muy bien. Después que ellos se fueron, nosotros seguimos haciendo lo que teníamos que hacer para salir adelante, y eso era trabajar, pegarnos a los nuestros y hacer las cosas que nos hacen bien. A mi hermano y a mí nos considero dos personas muy sanas, que no le hacemos mal a nadie, que siempre trabajamos y tratamos de ayudarnos entre nosotros y entre nuestra gente. Nosotros tenemos un círculo muy cercano y siempre estamos el uno para el otro. La vida gracias a Dios la vivimos bien. El día de mañana a mí me encantaría formar una familia y poder darle a mis hijos el amor que me dieron mis viejos, y ahí siento que ellos nos formaron muy bien. Por eso mi hermano y yo, hoy en día, estamos muy tranquilos con lo que tenemos que hacer. Tenemos una vida tranquila y somos dos personas felices. Creo que los dos hicieron muchísimo y nos dieron muchísimo por ese lado.

-¿Qué sentís que le das hoy a tu hermano, y tu hermano a vos?

-Nosotros nos apoyamos muchísimo. Pasamos los peores escenarios juntos y siempre nos decimos: “No sé qué hubiera hecho si no estuvieras vos”. Nos amamos mucho como hermanos, nos llevamos muy poca diferencia de edad y siempre compartimos la vida juntos. Es mi mejor amigo, siempre pienso en él, siempre quiero lo mejor para él y él para mí. Siempre nos acompañamos en todo tipo de proyectos y disfrutamos mucho de las cosas que nos pasan. En los malos momentos estamos juntos. Es el amor de mi vida, es mi mejor amigo y es el mejor hermano que me pudo haber tocado.

-Cuando estuviste en Estados Unidos la situación no fue fácil, e intentar triunfar en redes tampoco es un camino fácil, ¿de dónde sentís que sacás la fuerza para perseverar cuando el panorama pinta mal?

-Yo siempre tuve mis objetivos claros, desde muy chico quería ser futbolista, o estar en la música, o ser un artista que abarcara distintas cosas. A los 18 sabía que me quería venir a Buenos Aires porque ahí estaba todo, así que tenía que venir sí o sí a probar lo que me gustaba. Por eso apenas llegué, empecé con agencia de modelaje, con teatro y estuve en algunas obras. Después tuve mi banda y me enfoqué en mi faceta de artista como Nick Sícaro.

–Y después con el canal...

–Claro, después con mi canal de Youtube, que empecé a sacar música como solista. Pero la verdad es que es muy difícil. Pasé por muchas cosas en ese proceso. Yo a la vez siempre trabajé, tuve muchos laburos y en mis tiempos libres le metía a lo que realmente quería hacer, de lo que quería vivir y amaba. Y eso es muy difícil porque te saca mucho tiempo y mucha energía, pero estoy muy feliz de haber cumplido varios objetivos. Miro para atrás y a partir de 2020 me pasaron muchas cosas lindas que quería lograr, pero también me acuerdo de todo lo que tuve que pasar, el no tener plata, el fallecimiento de mis padres, el tener que ayudar con la comida, con la casa, y viajar por todo Buenos Aires desde las siete de la mañana hasta las once de la noche cuando llegaba a Villa Domínico, y tener que correr para que no me robaran. Fueron muchas cosas, y eso te genera varios traumas, pero creo que si sos fuerte mentalmente y tenés los objetivos claros, vas a llegar sí o sí. Obviamente te tenés que caer porque yo me he caído y me he levantado, y creo que eso te da muchísima experiencia. No todo es color de rosas y a mí me ha pasado y me ha servido muchísimo, así que todo lo tomé como una experiencia muy grande. Es difícil pero no imposible.

-¿Y volviendo aGran Hermano, te ves con ganas para el repechaje?

-¡Claro que sí!