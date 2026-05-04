¡Aguantátela después, fantasma!”: la agresiva reacción de Nazareno con “Pincoya” en Gran Hermano 2026

Otro momento de tensión se vivió en la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) durante la gala del domingo. En esta ocasión, Nazareno Pompei y Jennifer “Pincoya” Galvarini protagonizaron una pelea subida de tono y que casi escaló hasta un punto de no retorno cuando el participante agitó uno de sus dedos contra el hombro de la chilena.

Después de los enfrentamientos de Andrea del Boca con Solange Abraham o Yanina Zilli, la casa experimentó un tiempo de calma, hasta que nuevamente las agresiones verbales volvieron a ser parte del cotidiano y esta vez encendió las alarmas la actitud agresiva que Pompei habría tenido para con su compañera. Gracias a la intervención de parte del grupo, se evitó que la discusión pasara a mayores.

La discusión se generó luego de que Pincoya pidiera ante la cámara que el público vote por la salida de Nazareno (Fuente: Captura de video)

Todo empezó cuando Pincoya aprovechó los niveles de audiencia de la gala y frente a cámara pidió que la gente votara por Pompei. En ese instante, su compañero se alteró y fue directo a discutir la estrategia que implementó: “No te hagas la b.... Ey, ¿estás pidiendo que me vaya yo? Aguantátela después, eh. Conmigo no jugás con eso”.

A medida que se acercó a Pincoya, Pompei agitó el dedo índice de manera intimidante y ella lo desafió: “Sí, sí, que se vaya el hombre, que se vaya”, confirmó. “No jugás conmigo con eso. No me tratés de traicionar a mí. Pedí. Pedí que me vaya yo. Pedí, pedilo que te veo”, respondió el jugador desesperado y a punto de “pechear” a su colega.

En pocos segundos él alzó la voz y habló sin parar, interrumpiendo a Pincoya. Mientras, el resto de los participantes observaban detenidamente la situación con el fin de que no sucediera algún encuentro físico. “No te hagas la loca. Conmigo no te hagas la loca, que yo no soy estos gil*s, eh”, insistió Pompei.

“¿Por qué estás enojado?”, consultó Poncoya y Pompei respondió: “Porque yo te trato bien, pero vos por un chiste hablás pelotudec*s. No te confundas conmigo, así nomás te lo digo. Yo soy re piola, así nomás. ¿Te pensás que es una película? Fantasma, bocona, personaje”.

Nazareno pidió disculpas más tarde en el streaming de Gran Hermano y reconoció que él no es agresivo (Fuente: Captura de video)

Acto seguido Pompei se alejó del comedor y se dirigió hacia el patio escoltado por parte de su equipo. Yipio fue una de las que intentó calmarlo y le advirtió que era una estrategia de Pincoya, que era parte del juego. “Te lo estás tomando muy a pecho”, analizó.

Asimismo Daniela De Lucía influyó para que el enojo de Pompei disminuyera: “No te pongas al level de eso, vos estás en campaña para que la gente te salve a vos”. “No, no, no, pero tampoco me metan el dedo en el o... Está todo bien. Si jodemos y nos c... de risa, nos c... de risa. Pero con eso no”, insistió.

Lejos de victimizarse, Pincoya se quedó dentro del living y expresó: “Tremendo w... amenazándome, w... Se chifló. Sí, poco más y me pega. Ni tú me gritas. No, si esto se chifla por weón”.

Pincoya reflexionó sobre la reacción de Nazareno durante su llamada telefónica

Horas después, en el streaming de Gran Hermano, Pompei habló al respecto e intentó alejarse de la imagen agresiva que transmitió: “Me termina doliendo que reparta ese comentario sobre mí, es un tema que me pone mal, estoy a años luz de ser agresivo y violento, no va conmigo, toda mi estadía en la casa fui en contra de eso. Ni siquiera llegó a falta de respeto porque ni siquiera nos insultamos”.