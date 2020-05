Nicole Neumann, sobre las polémicas "maquinitas" para la piel: "No entiendo cuál es la estafa" Crédito: Captura de pantalla

21 de mayo de 2020 • 11:47

"No entiendo cuál es la estafa, es lo mismo que estar en una concesionaria de autos... Algunos van a poder comprar un auto y otros no. ¿De qué pirámide hablan? Yo no tengo a nadie abajo , no convoqué a nadie, no invertí nada, simplemente me dieron la maquinita y la promociono como lo hago con un montón de otros productos porque vivo de eso desde que era chica", explicó Nicole Neumann esta mañana en Nosotros a la mañana , mientras se debatía acerca de la supuesta estafa detrás del negocio de las "maquinitas" para la piel que promocionan muchas famosas .

"Nada tiene que ver con el telar de la abundancia. Tengo entendido que algunos invirtieron en un primer kit, pero nadie te pone a punta de pistola para que lo compres. En cualquier trabajo sucede eso: si abrís un restaurante, invertís plata y nadie te asegura que la vas a recuperar", siguió la panelista, una de las celebrities que han salido a defender la polémica forma de venta de la firma Nu Skin . "Hay que ir contra los chantas que te venden un cuento que no es. Hay chantas en todos lados. Es simplemente una maquinita que te ayuda a exfoliar la piel. Insisto, nadie te obliga a poner plata. Me pasó hasta a mí con una marca de ropa cruenta y fría que no funcionó y perdimos la inversión. Nunca tenés garantizado el éxito en ningún negocio".

Indignada frente a quienes acusan a la compañía de fomentar un tipo de venta piramidal, que termina perjudicando a sus revendedoras, Neumann siguió con su alegato: "Yo no aporto a ninguna red, solamente promociono la maquinita. No entiendo cuál es la estafa. Es como cuando muestro un vestido; quizá todo el mundo quiera comprarlo pero es caro y no todos van a poder tenerlo. ¿Qué es lo que está mal? ¿El diseñador? ¿Yo que lo muestro? (...). No estoy en ferviente defensa de nada, pero no entiendo. Nadie obliga a nadie, pero siempre donde hay una inversión hay riesgo de ganancia o pérdida. Si soy una buena vendedora voy a tener ganancias, y si no vendo no gano y posiblemente me echen. Eso pasa en cualquier trabajo".

Agustina Kämpfer, intentando explicarle, dijo: "Cuando te engañan no hay una obligación sino una necesidad de darle de comer a tu familia. Los reclutados se convierten en clientes de la empresa y ahí está la ganancia. Me mandaron un mensaje en el que me dicen que un kit empresaria 63 mil pesos que se pueden pagar en tres o seis cuotas. La cosa está en generar ganancias por sumar gente que a su vez sume gente que sume ganancias y los más beneficiados son los que más gente tienen. Captan gente en situación de vulnerabilidad y eso es lo que no está bien".

"Sigo sin entender cuál es el engaño. Nadie te obliga a nada. Es una entrada de dinero para mucha gente. Tengo amigas que empezaron a vender y nadie las convocó porque estaban en situación de vulnerabilidad. Ellas venden y hacen su dinero extra y les sirve", repitió Nicole.

"Esta es una charla de locos y tontos. El Estado tiene que intervenir", cerró el conductor Joaquín "El Pollo" Álvarez, cuya esposa, Tefi Russo, fue una de las primeras detractoras de la cuestionada compañía de productos cosméticos.