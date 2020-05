La modelo, que promociona el producto en sus redes, se defendió frente a las acusaciones Crédito: Captura de pantalla

¿Marketing o estafa? Durante el último tiempo, sobre todo en cuarentena, cada vez más famosas se sumaron a recomendar una "maquinita milagrosa" que promete hacer magia en la piel de quien la use. La marca -que nunca es nombrada- ofrece dos aparatos, uno para el cuidado de la cara y otro, para el cuerpo y su precio va entre los 25 y 30 mil pesos . Además, también tienen una línea completa de geles y cremas que funcionan como complemento. Sin embargo, denuncian que detrás de este producto hay una estafa a nivel mundial y cada vez hay más testimonios al respecto.

Mientras que Sofía "Jujuy" Jiménez, Zaira Nara, Cinthia Fernández, Candela Ruggeri, Marcela Kloosterboer, Stepahnie Demner, Laurita Fernández, Julieta Nair Calvo, Silvina Escudero, Nicole Neumann y Sol Pérez son algunas de las influencers que promocionan estos productos, la China Suárez, Jimena Barón y Tefi Russo se distanciaron de la marca y pidieron que no les ofrezcan más ser "revendedoras" del producto.

El tema explotó en las redes sociales, y una de las que denunció la estafa fue Flor Calvi, instagramer; quién este miércoles hablo en Nosotros a la mañana : "El problema no es la eficacia de las máquinas, sino el esquema de venta piramidal, es un sistema que tiene una base finita. Solo ganan los de arriba y para empezar el negocio tenés que hacer una inversión inicial. A veces uno desde su buena voluntad promociona algo y después queda pegada en algo que no es tan transparente", señaló.

Las comparaciones con el telar de la abundancia enseguida entraron a escena, aunque en ese caso no se vende ningún producto. Según la instagramer, el negocio de la marca consiste en captar personas para revender el producto y prometerles una fortuna en poco tiempo. "Para entrar al negocio, hay que comprar cierta cantidad de productos, que después resultan imposibles de revender", contó.

Desde su casa, Nicole Neumann interrumpió a Calvi y, como una de las famosas involucradas en la promoción del producto, se defendió públicamente. "Yo nunca hice una inversión ni nada. Hace tres o cuatro años que las uso, realmente me funcionan por eso las seguí usando en el tiempo. A fin de año me llamaron para decirme que si yo las promocionaba en las redes me daban un porcentaje. Es como promocionar cualquier producto", expresó.

Tras asegurar que es como cualquier crema que podes comprar en el freeshop, la modelo advirtió: "Yo nunca tuve que reclutar a nadie, hago los posteos que quiero cuando quiero. Esto es un negocio que cotiza en la bolsa de Nueva York. Todos lo pueden ver, no es que no sea transparente".

En cuanto a cómo funciona el negocio, cada promotor responde a un equipo (al cual se lo refiere en Instagram) y de todas las ventas que vienen por su cuenta, recibe un porcentaje. "Yo tuve una charla con ellos para entrar en el negocio. Vi que eran serios. Esto es lo mismo que cuando desfilo, vendo la ropa que muestro en pasarela", advirtió la panelista.

Enseguida, Agustina Kämpfer interrumpió a su compañera y contó que recibió varios mensajes de personas diciendo que les pidieron dinero. "Si vos no comprás la maquinita, no podés empezar a vender. Busqué en páginas chinas y salen entre 3 y 5 dólares con envío gratis a Argentina. Acá sale 25 mil dólares", indicó.

"Es como la crema que te comprás en la farmacia o cuando viajás. Yo lo probé, a mí me funciona, es buena. Te la comprás si la querés, nadie te obliga. También, voy a la cosmetóloga cuando tengo que ir. Las uso y recomiendo porque me encantan", repitió Neumann.

La palabra de Sol Pérez

Este mediodía el debate siguió en Informados de todo y Sol Pérez , quién asegura que vende los productos y recibe una comisión por ello, habló al respecto. "Todas las famosas que nos vimos involucradas en esto obviamente queremos iniciar acciones legales. Cuando tu imagen se ve perjudicada y manchada como que sos una estafadora no está nada bien", lanzó indignada.

Y enseguida explicó cómo funciona el negocio. "Ganás plata por la cantidad de productos que vendés. Para que haya estafa tiene que haber un engaño, la promesa de algo. Acá no te prometen nada. La marca no te exige poner plata para poder vender. La empresa lo que te dice es que cuantos más productos vendas, más ganancias generás. Si la gente entra a mi e-commerce que tengo en Instagram y compra, me llevo un porcentaje", reveló.

El descargo de Cinthia Fernández

Una de las primeras en promocionar el producto fue Cinthia Fernández. De hecho, es esta la famosa "maquinita" que su vecina del country le robó a la mediática y por la que se armó un gran escándalo. Al estallar la polémica, la bailarina hizo un fuerte descargo en sus redes sociales y habló con Los ángeles de la mañana .

Mientras defendía el producto y aclaraba que ella no es ninguna estafadora por promocionarlo, aprovechó para tirarle un palito a la "China" Suárez por su mensaje en las redes. "Odio la gente que se hace la cool. No me gusta la feminista que se hace la cool y su argumento es decir que usamos a las mujeres. Dice: 'yo no promociono ninguna maquina' y después la ves usando miles de cosas", disparó sorpresivamente.