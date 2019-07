El actor se refirió, una vez más, a la acusación que hizo contra su amigo la bailarina Melissa Brikman Fuente: Archivo

"Me angustia", aseguró Nito Artaza sobre la denuncia por violación que pesa sobre su amigo y viejo socio artístico, Miguel Ángel Cherutti .

El humorista se refirió en Intrusos a la denuncia que la semana pasada hizo la bailarina Melissa Brikman, en la que aseguró que había sufrido abuso sexual por parte de Cherutti en 2003, cuando ella tenía 18 años. "Hay una cuestión legal. Ojalá se resuelva lo más rápido posible", indicó el protagonista de La jaula de las locas.

Además, Artaza agregó: "Con lo de Miguel no puedo ser muy objetivo. Soy amigo de él. Me gustaría que se pueda aclarar. No puedo imaginar que cometa un acto de esa naturaleza. Es un tema muy delicado".

El exsenador nacional, antes de cambiar de tema, aseguró que le había escrito a Cherutti para solidarizarse con él. "Le dije esto mismo: que espero que se aclare todo. Debe estar ocupando en hacerlo", apuntó.

"El hombre hace muchos años tiene una situación dominante. Eso tiene que ir cambiando. Por eso nos vamos a cuidar mucho más con la mujer a partir de ahora", reflexionó.

Cherutti fue denunciado por abuso sexual por Brikman, una bailarina que hoy tiene 35 años, y quien aseguró que el hecho sucedió en 2003, cuando tenía 18. Según el relato de la mujer, el abuso ocurrió cuando fue contratada para un espectáculo a beneficio que el capocómico realizó en El Calafate.

Brikman declaró en la Comisaría de la Mujer de Boulogne que, cuando Cherutti fue a buscarla y le pidió que fuera a su habitación de hotel "para hablar el tema del pago", le abrió con "el pantalón bajo exhibiendo sus partes íntimas", y que la extorsionó a acostarse con él por dinero.