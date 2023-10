escuchar

Coti Romero y Alexis “Cone” Quiroga no dejan de protagonizar momentos muy difíciles. Durante su estadía en Gran Hermano, ambos comenzaron una relación que fue más allá de las paredes de ese reality. Sin embargo, la pareja se disolvió y entre ambos hubo no pocas tensiones, que varias veces explotaron en la pista del Bailando, un certamen del que ellos forman parte. Y en una nueva noche del reality de baile, los dos protagonizaron otra situación muy compleja.

Marcelo Tinelli le dio la bienvenida al Cone, que se presentó para bailar con Martina Peña. Atento a los rumores, el conductor les preguntó si entre ellos había algo más que lo estrictamente profesional, pero los dos negaron protagonizar un romance. Y antes de comenzar su baile, el Cone le envío un profundo mensaje a su madre: “Mi vieja en el 2011 sufrió un accidente muy terrible, perdió a su hermano y a su sobrino. Estuvimos seis años de terapia, y me pone muy feliz verla y que esté disfrutando la vida de vuelta. Yo quería decirle que la amo con todo mi corazón, y que estoy muy orgulloso de ella”.

Luego el Cone y Martu se metieron de lleno en un baile, que culminó con un beso muy apasionado. En ese momento, Coti Romero, que forma parte de la cabina streaming y ve todas las coreos, protagonizó un momento muy tenso con la bailarina , y le dijo: “Tuviste muchas malas actitudes cuando estaba con él, que me lo contó todo”. Por su parte, Matina respondió: “Yo con él fui generando confianza a lo largo del tiempo, no sabía si estaba o no con vos. Yo jamás hice nada fuera de lugar”. Pero Romero, concluyó: “Él me terminó defraudando, y me contó cosas que yo no le haría a otra mujer”.

En un clima de evidente fricción, Ángel de Brito dio su devolución, y apuntó: “Martina, vos sos una profesional que viene a trabajar y a veces en el reality las cosas se confunden. Bailaste increíble como siempre, sos una bomba. A mi el Cone me cae muy simpático, se banca todas las puñaladas que le tiran, pero me parece que todo lo que tenés de divertido y simpático, te cuesta trasladarlo al cuerpo cuando bailás. Lo que sentía era un poco de tensión en tratar de cumplir cada cosita que venía. Lo hiciste bien, pero como muy cuadrado”. De Brito los evaluó con un 4.

Carolina “Pampita” Ardohain también elogió a la pareja, pero en ese instante, una vez más, comenzó un ida y vuelta entre Coti y el Cone. Según aseguró la joven, Quiroga le mandó un mail diciéndole que la amaba y la extrañaba, y ella reveló: “Te voy a tener que mandar una carta documento Alexis. Quiero que entiendas de una vez. A mí me hace re mal. Nadie sabe todo lo que sos Alexis, estoy cansada de eso, te lo dijo mi mamá”.

Antes de la devolución de Moria Casán, hubo preocupación porque Coti se alejó de la mesa del streaming, y se la podía observar agachada, de espaldas a la cámara, y muy angustiada. Cris Vanadía, conductor del streaming, explicó qué sucedía: “La está pasando mal, y le hizo mal el comentario de que él sigue enamorado. Ahí explotó Coti y decidió retirarse” . Mientras ella se recuperaba, Casán hizo su devolución, y expresó: “Me gustó la performance, el Conejo tiene que mejorar mucho. No le coincide el torso con las piernas, le falta la ondulación de la bachata, hizo bien los enlaces, pero hombros atrás. Me gustó hasta ahí, pero pienso que pueden mejorar muchísimo”. La vida les puso un 5.

En el cierre, Marcelo Polino concluyó: “Son dos personas jóvenes, están en el mejor show de la tele, si tuvieron una historia de amor, tendría que haber entre ustedes una buena convivencia, poderse saludar en un pasillo. Hay que acompañarnos más entre todos. El país está difícil, todos tenemos quilombos”. El puntaje de Polino fue un 4.

Sobre el final, Coti tomó nuevamente el micrófono y, con los ojos vidriosos, le pidió una vez más al Cone que no volviera a escribirle y luego sentenció: “No es acoso, pero roza”. Por su parte, Alexis confesó: “Se lo he dicho muchas veces. Le pido disculpas de corazón, me está costando muchísimo soltar. En treinta años es la primera vez que me pasa algo así, fue un impulso de corazón, pido disculpas”.

