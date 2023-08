escuchar

Constanza Romero atraviesa días complicados, luego de que revelara que se encuentra en tratamiento psicológico y psiquiátrico tras atravesar algunos problemas de salud mental. En su cuenta de Instagram, la ex Gran Hermano habló sobre las autolesiones que se realizó y la asistencia médica que recibe para poder salir adelante de un cuadro de depresión. En una reciente entrevista en Intrusos (América) la joven, de 21 años, rompió en llanto al hacer referencia a esta preocupación que tiene y, más tarde, su exnovio, Alexis “Cone” Quiroga aseguró que sería mejor que no participara del Bailando, que se estrenará en septiembre.

“Me volví mi peor enemiga en mi cabeza”, aseguró Coti al abrir su corazón en Intrusos sobre su salud mental, por la cual está bajo tratamiento. Asimismo, destacó que para ella es muy complicado atravesar el duelo de su separación con el Cone, a quien conoció dentro de la casa de Gran Hermano (Telefe) y cuya relación amorosa continuó fuera del reality. En junio pasado, los dos participantes tomaron la decisión de terminar el vínculo. “Siento que tengo muchísimos problemas. Yo no quiero eso para él, le voy a hacer mal así. Quiero poder sanar”, expresó la joven ante las cámaras, entre lágrimas y aclaró que mantiene un vínculo cercano con su expareja.

El Cone habló sobre Coti tras sus declaraciones

Este momento, en el que se mostró totalmente afectada, fue el puntapié para que Quiroga expresara su preocupación. “Son muchas cosas, yo no podría contarlo. Yo la estoy acompañando lo que más puedo, es un vínculo de comunicación. Cuando no terminás una relación mal podés acompañarlo al otro”, afirmó invitado en LAM (América), al destacar que se encuentra cercano a su exnovia, a pesar de la ruptura.

Consultado por su opinión acerca de la exposición que tiene la joven en este duro momento, tanto en las redes sociales como en cuanto a la visibilidad que tendrá próximamente como participante del Bailando 2023, que debutará próximamente en la pantalla de América, presuntamente en septiembre, el exhermanito vio de forma negativa este aspecto. “No quiero sonar egoísta pero, si fuese por mí, en lo personal yo la he visto a Coti en situaciones muy feas y por mí la sacaría, no me gustaría que haga el Bailando. Es personal lo que pienso”, indicó. Cabe recordar que él también será parte de la pista, por lo que analiza la situación desde adentro. “Yo creo que la exposición no le va a sumar”, coincidió Yanina Latorre.

El Cone sugirió que Coti no tendría que estar en el Bailando

Por otra parte, destacó que sí notó que los días que su exnovia tiene ensayos de baile con su equipo para competir en el certamen, son buenos para ella, ya que se distrae de sus preocupaciones. “Pero una cosa es una actividad y otra un reality”, aseguró para remarcar esta distinción.

Respecto a lo que refiere al vínculo que mantienen, que ahora es meramente de acompañamiento, no descartó poder reanudar la relación amorosa, sin embargo, no lo analiza como una posibilidad inmediata, ya que “quizás al estar juntos es un eslabón más en la cadena en la cual suma problemas”. Asimismo, destacó que él igual se atraviesa una delicada situación, respecto a su salud mental: “Yo también tengo problemas. A la hora de descartar la hago en casa, y cuando dos personas están así no sana”.