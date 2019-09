Noelia Marzol contó que El Polaco le "tiraba la boca"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de septiembre de 2019 • 12:14

Desde las primeras emisiones de Super Bailando, el rumor de una relación entre Noelia Marzol y El Polaco comenzó a crecer. Ese fue el disparador del cruce entre ella y Barby Silenzi -actual pareja del cantante- en la previa a la ronda de "Cha cha pop".

La relación ya venía tensa entre ambas bailarinas, pero cuando le preguntaron a Marzol por su participación en Sex (la obra de José María Muscari), ella declaró: "Quiero que venga con Barby ahora, porque quiero meterlo en algún cuartito", y dio pie a un fuerte intercambio durante el programa.

"Cómo la chuzea usted a Barby. Ahora que está acá, porque el otro día, cuando ustedes hablaron de la confusión, que se habían confundido y todo eso, Barby no estaba acá, Barby estaba en otro lugar, pero hoy está Barby", le dijo Marcelo Tinelli. Con ese comentario, El Polaco debió aclarar que los rumores que lo vinculan con Marzol son falsos y que se trata de una "confusión". "Se veía al principio, que coqueteábamos un poquito, nada más que eso. Lo que se veía en la tele, que coqueteábamos un poco con ella, que le decía que era muy linda".

No conforme con su explicación, Tinelli le retrucó: "Lo que me sorprendió es que usted terminó el episodio de las toallas, como que se secó, y ya anunció públicamente que está de novio, que está enamorado, faltaba una boda en la Toscana como el Cholo Simeone y Carla Pereyra, con Barby Silenzi. Estuvo cuatro años medio que iba, venía, que la escondía, que la levantaba, piedra libre Barby Silenzi, aparecía".

En ese momento, Marzol contó que ella se enteró que El Polaco salía con Barby Silenzi a través del programa. "Yo me enteré acá, en vivo. Viste, cuando compartís tantas horas con alguien por ahí te comenta, che, mirá, estoy saliendo con Barby, nunca me dijo nada", dijo Noelia para provocar a Barby. En ese momento, la pareja de El Polaco intervino para responder: "Eso se lo cuenta a los amigos, no a la gente que conoce hace un ratito".

"Es que yo no era la amiga, era la futura chonga", insistió Marzol. "Él me tiraba la boca, no era imaginación mía". Minimizando la conducta de su novio, Silenzi explicó: "Sí, a mí también me lo hacía en el 2016, es así como jodón".

Después, Tinelli intervino para indagar al Polaco: "¿Usted es tirador de boca, se lo podría definir como tirador de boca argentino?", preguntó. "Cuando estoy soltero, sí", afirmó el cantante. "Y, si lo sentía en mi corazón, qué querés que haga".

Y el conductor insistió a Silenzi: "¿Hoy usted no tiene problema en que él siga tirando boca? ¿Él puede andar tirando bocas por ahí?". A la pregunta del conductor, Barby respondió que ese tema debe hablarlo con su pareja en la intimidad: "Libremente no, en conjunto conmigo quizás podemos", agregó. Por su lado, El Polaco salió de la situación y cerró el tema aclarando que él ya no se porta de la misma manera. "Yo tengo la boca cosida, no tiro más boca".