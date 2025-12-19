Noelia Marzol celebró el importante progreso de su hijo tras su operación

La salud de Donatello, el hijo mayor de Noelia Marzol y Ramiro Arias, generó preocupación durante los últimos días luego de que fuera intervenido quirúrgicamente. La influencer compartió con sus seguidores la evolución del pequeño de cuatro años y alegró a todos con el importante progreso que tuvo en las últimas horas, que fue clave para su recuperación.

Días atrás, la bailarina compartió en Instagram una foto sentada en una silla de ruedas con su hijo en brazos luego de que se llevara a cabo la operación. “Ayer se operó Dona. Está super genial, se la re bancó. Ya estamos en casa jugando”, expresó. Según consignó Teleshow, fue una cirugía programada de amígdalas y adenoides. La familia organizó diversas actividades para que el pequeño se entretuviera mientras se recuperaba. Una vez que estuvo en condiciones, salió de su hogar y acompañó a su madre al trabajo.

Donatello, el hijo de Noelia Marzol fue intervenido quirúrgicamente (Foto: Instagram @noeliamarzolok)

El jueves 18 de diciembre, Donatello fue a los ensayos de Bloody Tango, obra que se estrena el 2 de enero al Teatro Broadway. Entre cuadro y cuadro hubo lugar para los juegos. El pequeño llevó una grúa a control remoto de juguete y entretuvo a los adultos. “Impresionante porque los chicos en vez de ensayar están jugando con la grúa de Dona”, advirtió Marzol, divertida. “Todos copados con Dona”, agregó. En el video se pudo ver al pequeño mientras caminaba de un lado a otro con una sonrisa, señal de que se sentía bien físicamente.

Acto seguido, filmó a su hijo mientras comía lo que parecía ser una porción de torta, puesto que celebraron un cumpleaños. “Primera comida sólida después de la operación”, celebró Marzol. Este es un momento clave luego de una intervención quirúrgica y dio cuenta de que el niño se recupera de manera óptima. Asimismo, el apetito continuó durante el resto de la noche y hasta la madrugada.

El pequeño comió comida sólida por primera vez luego de la operación y su madre celebró con sus seguidores (Foto: Instagram @noeliamarzolok)

“Dos de la mañana y Donatello sigue comiendo sólidos”, comentó en un video que subió a sus historias y agregó: “Mis hijos son de buen comer, de eso no hay duda”. El pequeño se divirtió en la sala iluminada por una luz azul y orgulloso contó que estaba comiendo tomate.